Sport Sport explica mudanças na base e quer fazer de Pedro Lima um "case de sucesso" Após concretizar venda de joia para o Wolverhampton, Leão detalha melhorias que vem sendo feitas em função da base, no CT do clube

Uma das principais bandeiras da atual gestão do Sport, a aposta nas categorias de base é vista como o melhor caminho para o futuro do clube, seja para dar retorno técnico ou financeiro. Nesta terça-feira (2), por exemplo, o Rubro-negro concretizou a venda de Pedro Lima para o Wolverhampton, da Inglaterra, na maior transação do futebol nordestino, no valor de dez milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual). Fruto, segundo a cúpula de futebol, da integração entre base e futebol profissional.

Depois de concluídos todos os trâmites burocráticos e operacionais relativos à transação do lateral Pedro Lima, o Sport oficializa, nesta terça-feira, a transferência do atleta para o Wolverhampton, da Inglaterra. Leia mais: https://t.co/lymYTzoKT2 pic.twitter.com/P81y0p1qWt — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 2, 2024

“O movimento de me incluir no comitê gestor foi para ter essa integração. Foi para que não houvesse base e profissional de formas separadas, mas, sim, uma gestão de futebol do Sport”, explicou o coordenador geral da base, João Marcelo Barros.

“Há uma ponte firmada com supervisão de futebol, buscando replicar o máximo de processos, fisiologia, nutrição. Temos protocolos espelhados. Começamos esse trabalho esse ano com o intuito de fortalecer o futebol de base, buscando profissionais gabaritados”, prosseguiu.

Entre os profissionais citados por João Marcelo estão o técnico do sub-20, Thiago Larghi, e o executivo da base, Ricardo Luiz. Enquanto Larghi soma experiências nas equipes profissionais de Atlético-MG e Goiás, nos bastidores Ricardo tem passagens por Santos, Cruzeiro, América-MG e Cuiabá.

Ricardo Luiz, executivo da base rubro-negra. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

“A gente tem um caderno metodológico, onde trabalhamos muito dentro daquilo que é o perfil do Sport, como o clube enxerga que os atletas devam chegar para servir ao profissional. Dentro desse esboço, dessa cultura, a gente tenta dar seguimento à formação destes jovens garotos”, comentou Ricardo.

“Isso é fundamental para formá-los com a melhor qualidade possível e ter um bom desenvolvimento na base. O Sport tem colhido frutos com isso, com destaque para o Pedro Lima, maior venda do futebol nordestino. O Sport tem potencial para desenvolver isso cada vez mais”, completou Larghi.

Thiago Larghi, técnico do sub-20 do Sport. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Dando o exemplo do atacante Diego, de 19 anos, recém-promovido ao profissional, Thiago Larghi deu ênfase à participação do coordenador técnico Ricardo Drubscky e do técnico Mariano Soso na relação entre o futebol profissional com as categorias inferiores.

“O Diego é outro jogador que subiu recentemente, tem feito pequenas, mas boas participações. Isso é importante para consolidar o trabalho. O Drubscky tem uma função importante em fazer essa interligação, o Soso aproveita muito os jogadores quando precisa para os treinamentos. Nosso trabalho é capacitá-los da melhor maneira, para que eles estejam preparados”, pontuou o técnico do sub-20.

Certificado de Clube Formador (CFF)

Ainda segundo o Sport, a virada de chave para o desenvolvimento da base, também, só foi possível graças ao Certificado de Clube Formador concedido pela CBF, no ano passado, depois de três anos sem o reconhecimento.

A titulação tem como objetivo atestar quais equipes têm os requisitos legais para a devida formação técnica e social dos atletas no País. Na última sexta (28), inclusive, após atender uma série de exigências, o Rubro-negro teve o CFF renovado pela entidade que comanda o futebol nacional.

“É uma coisa que nos dá segurança na permanência dos jovens, além da formalização de contratos com grandes talentos, que os valorizam e asseguram ao clube um valor justo durante as transações, contendo gatilhos nos contratos para extensão de vínculo, readequação de remuneração em caso de uso no profissional. Esse trabalho é fundamental para proteger o ativo e ter posicionamento no mercado. O reflexo é a operação de Pedro (Lima)”, ressaltou João Marcelo.

Na última semana, o Sport teve o CFF renovado pela CBF. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Efeito Pedro Lima

A curta trajetória de Pedro Lima no profissional do clube, até a concretização da venda do lateral-direito, será usada pelo Sport como um exemplo de sucesso dentro das categorias de base. O clube acredita que o atleta de 18 anos recém-completados, que soma passagens por seleções de base do Brasil, pode ser uma inspiração para as demais joias da equipe da Ilha do Retiro, e revela o trabalho realizado fora das quatro linhas para evitar futuros deslumbramentos.

Nossa joia. Obrigado, Pedro Lima! pic.twitter.com/NdsCJM13wi — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 2, 2024

“Sabemos que é uma minoria que consegue chegar ao sucesso na carreira, mas quem somos nós para apontar quem serão esses atletas? Por isso, o clube investe de uma forma macro, em um trabalho social e educativo constante, diário, para que eles tenham essa consciência”, frisou Ricardo Luiz.

“O Pedro é um exemplo de menino focado, centrado. É um case de sucesso do clube até para que os jovens possam seguir os passos dele. Um menino tão jovem que conseguiu alcançar uma ascensão profissional e nunca demonstrou estar deslumbrado. Ele preserva sua essência na humildade, comprometimento, na atenção aos outros garotos que aqui estão”.

Conquista internacional

Com os holofotes voltados para o clube, por conta da venda de Pedro Lima para a Premier League, no último dia 25 a base do Sport voltou a ser assunto em meio à conquista internacional do time sub-19. De forma invicta, o Leão foi campeão da MadCup, em Madri, após bater o América/MEX, por 2x0, na final. A experiência no exterior foi vista com bons olhos dentro do clube.

“Para eles foi uma vivência espetacular. O título vem para coroar o trabalho, mas a experiência de você estar em outro continente, clima diferente, e poder confrontar outras escolas mundiais, para o crescimento deles é importante. Principalmente por estarem em uma fase de aspirar a transição para o profissional. Isso vai agregar muito”, salientou Ricardo.

Estrutura

Atualmente, entre as categorias sub-13 e sub-20, o Sport conta com 155 atletas. Apenas no CT José de Andrade Médicis, 78 jovens vivem nos alojamentos disponibilizados pelo clube. São 24 quartos climatizados, com capacidade para quatro garotos em cada cômodo. Além disso, visando o desenvolvimento dos pratas da casa, o centro de treinamento ganhou um campo sintético.

Agora, o clube se movimenta para seguir aprimorando as instalações do CT. Em obras que iniciaram no mês passado, o clube está erguendo um novo centro administrativo voltado para as categorias inferiores. Uma nova academia exclusiva para a base também ficará pronta, em construções previstas para serem entregues até outubro deste ano.

“Estamos fazendo uma academia com acompanhamento de fisiologista, auditório para palestras, treinamentos motivacionais, salas para psicólogos, nutricionistas, tudo só para eles. O CT tinha essa área, mas era dividido com o profissional. Eles também terão salas de estudos, para eventuais aulas que precisem ter. Há uma parte do departamento médico que vamos modernizar, além da sala de jogos, recreação. “É um projeto completo para a base, pensando e muito no bem-estar deles”, relatou a arquiteta Andréa Danzi Russo.

Gramado sintético do CT do Sport. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

