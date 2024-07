Sport x América-MG: confira os valores e onde comprar os ingressos para a partida deste sábado (13)

A- A+

Os ingressos de Sport x América-MG, partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, já estão à venda.

O jogo acontece neste sábado (13), às 17h, na Arena Pernambuco.

A venda online iniciou nesta terça (9) e segue até o dia da partida. Os bilhetes podem ser comprados no site do clube.

A venda física para proprietário de camarote e projeto PCD também começou nesta terça, na secretaria social do clube e segue até às 17h da próxima sexta-feira (12). No sábado, vai até o meio-dia.

Já a venda física começa na sexta-feira, com atendimento sendo realizado nas bilheterias sociais para sócio e na bilheteria do arco para público em geral. As vendas na Arena de Pernambuco será na bilheteria sul no dia da partida. Para os visitantes, a venda será exclusivamente online, começando na sexta-feira.

Até o momento, o clube divulgou que mais de 7 mil ingressos foram vendidos para a partida.

Confira o preço dos ingressos:

Oeste Inferior: Assento Premium: R$ 60,00 (Sócio) / R$ 120,00 (Não sócio) / R$ 60,00 (Proprietário) / R$ 30,00 (Conselheiro, Proprietário e Sócio).

Camarotes Oeste: R$ 100,00 (Sócio e Não sócio) / R$ 60,00 (Proprietário) / R$ 30,00 (Conselheiro, Proprietário e Sócio).

Deck Oeste: R$ 60 (Proprietário) / R$ 30,00 (Proprietário e Sócio).

Leste Inferior: R$30,00 (Sócio e meia) e R$ 60,00 (Não sócio).

Leste Superior: R$25,00 (Sócio e meia) e R$ 50,00 (Não sócio).

Sul Inferior: R$ 20,00 (Sócio e meia) e R$ 40,00 (Não sócio).

Formas de pagamento

Online (Sócio e Proprietário): Cartão de Crédito e Pix

Online (Público geral): Pix

Secretaria social (Proprietário): Cartão de Crédito / Débito e Espécie

Bilheteria social (Sócio e Proprietário): Cartão de Crédito / Débito e Espécie

Bilheteria social (Público geral): Cartão de Débito e Espécie.



