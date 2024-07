Série B: Sport não vence América-MG em casa desde 2010

A- A+

O Sport encara o América-MG, no sábado (13), na Arena de Pernambuco, a partir das 17h, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O retrospecto em casa contra o Coelho, no entanto, não é dos melhores. Como mandante, o Leão não vence os mineiros desde 2010.

Histórico recente

A última vez que o Sport venceu o América-MG como mandante foi há quase 14 anos, em agosto de 2010. Na ocasião, o Rubro-negro bateu o Coelho por 1x0, pela 18ª rodada da Série B.

Apesar da derrota, naquele ano o América terminou o campeonato na quarta posição, com 63 pontos, e conquistou o acesso à Série A. Já o Sport terminou na sexta colocação, com 56 pontos.

Fábio Júnior, atacante que foi destaque da campanha do América-MG na Série B de 2010. - Foto: Reprodução/Internet

De lá para cá, as equipes se enfrentaram mais cinco vezes em domínios leoninos. No recorte, foram quatro vitórias para o Coelho e um empate.

Ao todo, os times já duelaram 28 vezes, com 10 vitórias para o América-MG, nove para o Sport, além de sete empates.

Duelo equilibrado

Para o duelo, as equipes chegam em momentos semelhantes na Série B. O América-MG é vice-líder do certame, com 25 pontos em 14 jogos. O Sport, por sua vez, é terceiro colocado, com 23 pontos, e tem uma partida a menos que o adversário.

Ambos também tentam engatar uma sequência de vitórias para continuar a perseguição ao líder Santos, que também tem 25 pontos. Para a partida, o Sport chega com saldo positivo após bater o Guarani na rodada passada da Série B.

Sport vem para o jogo após vitória sobre o Guarani, pela Série B. - Foto: Igor Cysneiros/ SCR

Veja, abaixo, o levantamento dos jogos entre Sport e América-MG com mando Rubro-Negro.

31/08/2010 - Sport 1 x 0 América-MG

15/10/2013 - Sport 1 x 3 América-MG

03/08/2016 - Sport 1 x 1 América-MG

22/08/2018 - Sport 0 x 2 América-MG

20/09/2019 - Sport 0 x 2 América-MG

10/11/2021 - Sport 0 x 2 América-MG

*levantamento feito pela Folha de Pernambuco

Veja também

família Neymar: com nova filha, veja quem é quem na família do jogador