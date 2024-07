A- A+

Sport Mariano Soso exalta persistência rubro-negra na vitória do Sport contra Guarani Sport venceu neste domingo (07), pelo placar de 1x0, no Brinco de Ouro

Para uma equipe que precisa urgentemente vencer, que conviveu com protestos da sua torcida durante a semana, o cenário de ter um jogador a mais deveria ser um sinal de alívio. Mas neste domingo (07), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, mesmo com a superioridade numérica desde o 1º tempo, o Sport só chegou ao gol da vitória já na reta final do jogo, que terminou 1x0 diante do Guarani. Para Mariano Soso, a vitória foi resultado a persistência da equipe.

"Conquistamos uma vitória em um jogo complexo, contra um adversário que teve como proposta sair de uma zona baixa. Acho que o time foi ousado, que insistiu e foi uma vitória justa e merecida", comentou Soso.

O duelo entre Sport e Guarani colocou opostos na tabela de classificação. Enquanto o Sport briga pelo acesso, o Guarani é lanterna da competição. O Leão teve um pouco mais de iniciativa e tinha maior posse de bola no início do jogo, mas era pouco efetivo.

Aos 30 minutos do jogo, o lance que determinou o que seria o jogo. O jovem lateral Yan Henrique entrou duro no tornozelo de Barletta e foi expulso com o auxílio do VAR. Com o homem a menos, o time da casa baixou ainda mais as linhas de marcação, o que dificultou ainda mais a vida rubro-negra.

"Acho que não tivemos precisão no último terço de campo, principalmente durante os primeiros 30 minutos de jogo. Eu acho que depois (da expulsão) ficou muito difícil agredir o bloco de marcação do Guarani, que defendeu de maneira intensa e tentou algumas transições", analisou o treinador.

Já na segunda parte da etapa final, o Sport chegou ao gol com Zé Roberto, que garantiu os três pontos e a volta ao G4 da Série B. "Valorizo a persistência do time para alcançar essa vitória tão importante para nós e nossa torcida", afirmou Soso.

VITÓRIA DO SPORT!!!! É O LEÃO COM +3 NA CONTAAA!!!!!



Agora o Leão terá duelo diante do América-MG, equipe que também está no G4. O duelo será na Arena de Pernambuco, às 17h, no próximo sábado (13). "Um confronto contra um time que tem muita qualidade. Temos que recuperar nossos jogadores e fazer uma muito boa preparação para voltar a vencer", projetou.

