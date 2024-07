A- A+

Série B Sport vence Guarani no Brinco de Ouro e entra no G4 da Série B Leão venceu com gol solitário do atacante Zé Roberto, neste domingo (07)

Vitória para trazer um pouco mais de calma. Em uma semana marcada por protestos da torcida, o Sport conseguiu tranquilizar um pouco mais o ambiente neste domingo (07). No Brinco de Ouro, em Campinas, o Leão bateu o Guarani pelo placar de 1x0, com gol do atacante Zé Roberto. Com o resultado positivo, o Rubro-negro volta para o grupos do G4, mesmo com um jogo a menos.

Sem poder contar com laterais de origem, Mariano Soso optou por um sistema de três zagueiros, com Barletta e Dominguez como alas. A princípio, o time rubro-negro sofreu para se adaptar e viu o Guarani chegar primeiro com um chute de fora de Bruno Oliveira, mas Caíque França defendeu sem problemas.

O Sport demorou muito para conseguir sua primeira investida com perigo. Aos 22, Ortíz encontrou Coutinho na entrada da área, o camisa 9 dominou no peito e arriscou de esquerda, Vladimir deu rebote e na sequência o argentino quase chegou para conferir.

Mas aos 30 minutos aconteceu o lance que pode ter mudado o destino da partida. Em uma disputa pela lateral esquerda, Yan Henrique, defensor do time da casa, entrou com a sola da chuteira no tornozelo de Barletta. O árbitro a princípio deu amarelo, mas com a chamada do VAR, a cor mudou e o jogador do Bugre foi ao chuveiro mais cedo.

Só que o primeiro bom lance após a expulsão foi do time paulista. Jefferson arriscou de muito longe mas obrigou Caíque França a fazer importante defesa. O Leão só veio a chegar aos 43, quando Ortiz recebeu, cortou dois, mas finalizou em cima do goleiro Vladimir.

Na reta final do primeiro tempo o Rubro-negro passou a criar mais. Pedro Martins, de fora da área, e Barletta, perto da pequena área, arriscaram de direita mas a bola foi para longe do gol.

Intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro para Guarani 0x0 Sport. #GUAxSPT #LeãoNoBrasileirão pic.twitter.com/goWN0kPzG2 — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 7, 2024

Na volta do intervalo, Soso fez mudanças e lançou o Sport ao ataque. E rapidamente surtiu efeito. Nos dois primeiros minutos o Leão chegou três vezes, mas a defesa conseguiu se safar.

A proposta do Guarani era bem clara. Defender e tentar surpreender no contra-ataque. E foi assim que Caio Dantas acionou Airton pelo ponta direita, o camisa 30 trouxe pro pé esquerdo e arriscou, a bola bateu no pé da trave e ainda correu por cima da linha, antes da defesa pernambucana afastar.

Mas a partir daí o Sport não conseguia encontrar mais espaços, apenas rondando a área e não sendo efetivo. Cansado, o Guarani não tinha mais pernas para ser perigoso. Até que aos 31 minutos, Lucas Lima conduziu a bola até a entrada da área, cruzou, a bola passou por debaixo de alguns jogadores até sobrar para Zé Roberto, que com um toque só abriu o marcador.

Mais um gol de Zé Roberto, mais um gol pra Miguelzinho! pic.twitter.com/OsUfraDw9y — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 7, 2024

Perto da marca dos 40 minutos, o Guarani tentou responder. Lucas Paraizo recebeu entre as linhas de defesa do Sport e arriscou de fora da área. A bola passou com perigo pela meta rubro-negra.

Indo para o tudo ou nada, o time da casa chegou em duas oportunidades. Aos 50 minutos, Reinaldo Saturno ainda venceu Felipe na corrida, saiu de frente pro goleiro Caíque França, mas mandou a bola longe da meta



Sport respira na Série B

Depois de três rodadas sem vencer, enfim o Sport pode respirar aliviado. Agora o Leão assume a terceira colocação com 23 pontos, mesma pontuação do Avaí, que vem logo em seguida e também tem um jogo por fazer. Santos e América-MG são líder e vice-líder, ambos com 25 pontos, mas o Peixe fica na frente pelo saldo do gol. O Operário-PR com 22 é o primeiro time fora do G4.

Agora o Sport terá um jogo de 'seis pontos'. Duelo diante do América-MG, em uma briga pela ponta da tabela. O confronto entre Leão e Coelho será no próximo sábado (13), às 17h, na Arena de Pernambuco.

Ficha Técnica

Guarani 0

Vladimir; Yan Henrique, Jefferson, Léo Santos e Marlon (Lucas Paraizo); Lucas Araújo (Anderson Leite), Matheus Bueno, Lucas Adell, Bruno Oliveira (Pedro Manoel) e Airton (Reinaldo Saturno) ; Caio Dantas (Vinicius Yuji). Técnico: Pintado

Sport 1

Caíque França; Chico (Riquelme), Alisson Cassiano (Dieguinho) e Luciano Castán; Domínguez, Felipe, Pedro Martins (Zé Roberto) e Barletta; Lucas Lima (Luciano), Títi Ortiz (Fábio Matheus) e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso

Local: Brinco de Ouro (Campinas-SP)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

Assistentes: Lucas Torquato Guerra e Lucas Costa Modesto (ambos do DF)

Gols: Zé Roberto aos 31 do 2T (S)

Cartões amarelos: Lucas Araújo e Jefferson (G) Luciano Castán, Alisson Cassiano e Zé Roberto (S)

Cartão vermelho: Yan Henrique (G)





Veja também

Futebol Nada de gols: Náutico empata diante da Tombense, pela Série C 2024