Sport e América-MG chegam em momentos semelhantes para duelo na Série B

A- A+

Após a vitória sobre o Guarani nesse domingo (7), o Sport se prepara agora para enfrentar o América-MG, no sábado (13), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Para o duelo, as equipes chegam em momentos semelhantes. O Coelho é vice-líder do certame, com 25 pontos em 14 jogos. O Leão, por sua vez, é terceiro colocado, com 23 pontos, e tem uma partida a menos que o adversário.



Apesar da posição na tabela, no entanto, ambas equipes enfrentam uma instabilidade de desempenho na temporada e tentam retomar a confiança - e o caminho das vitórias.

Antes da vitória diante do Guarani, o Rubro-negro havia decepcionado diante do Ceará, Novorizontino e Botafogo-SP. Nesse recorte, foram dois empates e uma derrota, em um momento marcado por dois erros defensivos que custaram pontos valiosos para uma Série B tão acirrada.

Já o América-MG, que bateu o Operário na última rodada, vive uma realidade semelhante. Antes da partida, o Coelho havia perdido para o Coritiba e para o Goiás, ambos fora de casa, além de ter amargado um empate com o Avaí, na Arena Independência,com direito a um jogador expulso.

Jogadores comemoram gol do América-MG. - Foto: Mourão Panda/América

Foco no duelo

A bola rola para o duelo a partir das 17h, na Arena de Pernambuco. Em entrevista coletiva após a vitória contra o Guarani, o técnico Mariano Soso projetou o confronto contra o América-MG. Para ele, o desafio não deverá ser fácil.

"Um confronto contra um time que tem muita qualidade. Temos que recuperar nossos jogadores e fazer uma muito boa preparação para voltar a vencer", disse o treinador.

Mariano Soso, técnico do Sport. - Foto: Paulo Paiva/SCR

Veja também

futebol Seleção brasileira após a Copa América, veja calendário