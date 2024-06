A- A+

Série B Em jogo morno, Sport empata com Ceará, no Castelão, mas segue no G4 da Série B Com resultado, Sport chega ao terceiro jogo de invencibilidade na competição

O tabu de 20 anos sem vencer o Ceará, fora de casa, não foi quebrado. Agora, são 12 jogos seguidos sem derrotar o rival em solo cearense. Mas, o empate em 0x0 conquistado na noite desta quinta-feira (20), no Castelão, pela 11ª rodada, foi o suficiente para manter o Sport no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-negro chegou aos 19 pontos, ficando um à frente de Santos, Goiás e Coritiba, e manteve a quarta colocação do início da rodada. Além disso, chegou ao terceiro jogo de invencibilidade na competição. Com três pontos a menos, o Vozão, por sua vez, aparece na décima posição na tabela.

Em meio às ausências - duas por suspensão e cinco por lesão -, o técnico Mariano Soso optou por escalar um time com a formação que tentou implementar em sua chegada ao Sport.

O treinador mandou a campo uma equipe com três zagueiros, no intuito de dar mais liberdade aos laterais, quando o Leão fosse detentor da posse de bola, e sofresse menos na hora de se defender. No primeiro tempo, apesar das poucas emoções, a escolha surtiu efeito.

Durante os 45 minutos iniciais, o Sport teve uma posse de bola acima dos 60% e tentava chegar sempre em jogadas armadas por Lucas Lima.

Na retaguarda, bem postado, o Rubro-negro sequer viu o Ceará assustar a meta de Caíque França, apesar dos cearenses finalizarem duas vezes a mais - 8x6. Pelo contrário, foi do time pernambucano a melhor chance, com Tití Ortiz. Cara a cara com Richard, o argentino parou em grande intervenção do goleiro, aos 46 minutos.

Presa fácil para a boa marcação do Sport, o Ceará voltou com Guilherme Castilho na vaga de Recalde para o segundo tempo, buscando ter uma postura mais agressiva. Passou, então, a brilhar a estrela de Caíque França.

Se pouco apareceu na etapa inicial, o goleiro foi determinante para evitar que o Vozão abrisse o placar logo no início da etapa complementar. Primeiro, o camisa 22 fez boa defesa em chute de Saulo Mineiro, que estava livre na área. No lance seguinte, o arqueiro pegou a cabeçada do centroavante alvinegro, no canto esquerdo.

Com Gustavo Coutinho isolado e vendo o Ceará gostar do jogo, Mariano Soso optou pelas entradas de Pablo Dyego, Pedro Vilhena e Pedro Martins, nas vagas de Riquelme, Fábio Matheus e Tití Ortiz, respectivamente. Com sangue novo, o Leão veio assustar o gol defendido por Richard, aos 23.

Em sua primeira participação na partida, Pedro Martins arriscou de fora da área e viu o goleiro cearense voar para fazer a defesa e mandar para escanteio. Como resposta, cinco minutos mais tarde, Ramon Menezes subiu mais alto que a zaga do Sport e assustou Caíque França, após cobrança de escanteio.

Ficha do jogo

Ceará 0

Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe (Yago) e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço (Facundo Castro) e Recalde (Guilherme Castilho); Erick Pulga, Barceló (Aylon) e Saulo Mineiro (Kaíque). Técnico: Vagner Mancini.

Sport 0

Caíque França; Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Luciano Castán, Chico e Riquelme (Pablo Dyego); Felipe, Fábio Matheus (Pedro Vilhena) e Lucas Lima; Tití Ortiz (Pedro Martins) e Gustavo Coutinho (Vini Faria). Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena Castelão (Fortaleza/CE)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Maurício Coelho Silva Penna (ambos do RS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols:

Cartões amarelos: De Lucca, Aylon, Guilherme Castilho, Kaíque, Matheus Bahia (CEA); Luciano Castán, Tití Ortiz (SPT)

