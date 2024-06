A- A+

Sport Lucas Lima se diz "feliz" no Sport e celebra bom momento pelo clube Meia lidera estatísticas de criação do Sport e tem sido destaque na Série B

Para a torcida do Sport, talvez seja unanimidade que Lucas Lima é a maior referência técnica e principal nome do clube nesta Série B. As estatísticas, aliás, têm comprovado isso. O meia é o líder do elenco em uma série de números no quesito "criação", segundo o Sofascore.

O camisa 19 soma duas assistências, 185 passes progressivos, 19 passes decisivos, quatro grandes chances criadas, 71% de acerto nos passes longos e 32% nos cruzamentos. Dados que foram celebrados pelo jogador, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (18), no CT José de Andrade Médicis.

"Espero que meus números possam falar por si, pelo meu trabalho. No fundo, a gente trabalha para isso, conseguir render o máximo. Não só para mim, mas pelo grupo como um todo. O técnico Mariano Soso tem cobrado de mim e quero continuar assim", pontuou o meia.

Em meio ao bom momento no Sport, Lucas Lima enfatizou que está feliz no clube pernambucano e mostrou-se grato pelo apoio da torcida e da equipe no dia a dia.

As obras da Ilha do Retiro continuam e entram em nova etapa. No atual estágio, está sendo feita a terraplanagem com pó de pedra, em vez de argila. Confira a atualização com o departamento de engenharia: https://t.co/qADc1lSmhS pic.twitter.com/7Cdqkof5b7 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 17, 2024

"Desde a minha apresentação, fui bem recebido. Sempre tive essa certeza dentro do meu coração, quando aceitei vir para cá. A torcida tem um carinho grande por mim pelo que fiz em 2013, a comissão confia em mim, o elenco também, que é muito bom. Eles me ajudam bastante, facilitam meu trabalho. Estou vivendo cada dia como se fosse o primeiro ou o último", relatou.

Com Lucas Lima em campo, o Sport volta a jogar nesta quinta-feira (20). Às 21h30, o Leão visita o Ceará, no Castelão, pela 11ª rodada da Série B. O Rubro-negro é o quarto colocado, com 18 pontos. Já o Vozão está na nona posição, com 15 pontos.

| Lucas Lima entre todos os atletas do Sport no @BrasileiraoB:



1° em assistências (2)

1° em passes progressivos (185)

1° em passes decisivos (19)

1° em grandes chances criadas (4)

1° em acerto no passe longo (71%)

1° em acerto nos cruzamentos (32%)

1° em Nota SofaScore (7.50) pic.twitter.com/Btvy6HkU4h — SofaScore do Leão Oficial (@sofascoredoleao) June 11, 2024

Veja também

Futebol Com Mbappé como dúvida, França e Holanda se encaram na Eurocopa 2024; confira onde assistir