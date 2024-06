A- A+

Sport Contra o Ceará, Sport tenta quebrar tabu de 20 anos como visitante No confronto marcado para esta quinta-feira (20), Sport busca interromper sequência de 11 jogos sem vencer o rival em Fortaleza

Se já não bastasse uma série de preocupações para o confronto com o Ceará, o Sport terá que lidar com um tabu diante da equipe alvinegra, nesta quinta-feira (20), às 21h30, no Castelão. Já são 20 anos sem vencer o rival nordestino em Fortaleza.

O último resultado positivo conquistado pelo Sport na condição de visitante aconteceu em 2004. Em agosto daquele ano, em duelo válido pela Série B, o Rubro-negro bateu o Alvinegro por 2x1. De lá para cá, as equipes se enfrentaram outras 11 vezes em solo cearense. No recorte, sete vitórias para o Ceará e quatro empates.

Em um desses resultados de igualdade, porém, os torcedores do Sport tiveram motivos para comemorar. O resultado de 1x1 pela final da Copa do Nordeste de 2014 deu o título do torneio regional aos pernambucanos, após vitória leonina por 2x0, no Recife.

Pela atual temporada, esta será a segunda vez que Sport e Ceará se enfrentam. Em abril, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Leão levou a melhor sobre o Vozão: vitória por 2x1 e classificação à semifinal da competição regional.

Sport x Ceará

O Sport vive momento melhor que o Ceará na Série B. O Rubro-negro é o quarto colocado, com 18 pontos, e soma duas vitórias seguidas no certame. Já o time dirigido por Vagner Mancini vem de dois reveses consecutivos e ocupa a nona posição, com três pontos a menos.

