Futebol Sub-20: Sport vence o Santa e avança à semifinal do Pernambucano Micael marcou o gol do Sport na vitória por 1x0, no CT do Leão

O Sport levou a melhor no Clássico das Multidões válido pelo Campeonato Pernambucano sub-20. Com gol de Micael, o Leão derrotou o Santa Cruz por 1x0, no CT rubro-negro, pela segunda fase da competição.

Com o resultado, o Sport precisa apenas de um empate contra o Náutico para confirmar a liderança do Grupo D. As equipes se enfrentam também no CT do Leão. Já o Santa Cruz, que pega o Retrô no sábado, tem de ganhar para avançar ao mata-mata. Se não vencer, terá de torcer por um tropeço do Porto diante do Petrolina, que duelam no Sertão.

