FUTEBOL Clássico das Multidões: Sport e Santa duelam no Pernambucano Sub-20; saiba onde assistir Duelo entre Sport e Santa pode classificar equipes para as semifinais do Estadual

Com classificação para as semifinais em jogo, Sport e Santa Cruz protagonizam o Clássico das Multidões nesta terça-feira (9), às 15h. O duelo, válido pela 2ª rodada da segunda fase do Campeonato Pernambucano Sub-20, acontece no CT do Leão, em Paulista, no Grande Recife.

Trajetória



Na primeira fase, o Sport ficou na vice-liderança do grupo B, com 18 pontos conquistados em seis vitórias, um empate e uma derrota. Na segunda fase, os Leões da Base venceram o primeiro jogo por 1 a 0 contra o Sete de Setembro e empatou por 1 a 1 com o Porto.

Fim de jogo no estádio Antônio Inácio: Porto 1x1 Sport, pela 3ª rodada da segunda fase do Pernambucano Sub-20. Os #LeõesDaBase voltam a campo na terça (9), contra o Santa Cruz, pelo Estadual, no CT do Sport. pic.twitter.com/BDsYpQSAqk — Sport Club do Recife - Base (@leoesdabase) July 6, 2024



Invicto na competição, o Santa Cruz somou 20 pontos na fase inicial, com seis vitórias e dois empates. Na segunda, o Tricolor manteve a invencibilidade ao vencer Petrolina e Belo Jardim.

Destaques da Cobra Coral, a dupla de atacantes Tulio e Vinícius, artilheiros da competição com sete gols cada, serão peças importantes para enfrentar o Rubro-negro nesta terça.

Vale vaga nas semis



A vitória do duelo nesta terça irá classificar antecipadamente uma das equipes para as semifinais do Estadual. Caso o Sport vença, o Petrolina, que ocupa o terceiro lugar do grupo D, não terá mais chances de classificação.

O mesmo pode acontecer com o Santa Cruz, que somaria nove pontos, eliminando automaticamente o Porto, que ocupa a terceira colocação no grupo C.

Onde assistir o Clássico das Multidões no Pernambucano Sub-20?

O duelo entre Sport e Santa terá transmissão no canal do YouTube da Federação Pernambucana de Futebol.

Confira o ranking de campeões do Pernambucano Sub-20:



1º) 38 vezes – Sport (último título em 2022)

2º) 28 vezes – Santa Cruz (2003)

3º) 25 vezes – Náutico (2021)

4º) 4 vezes – Porto (2018)

5º) 3 vezes – Torre (1922)

6º) 1 vez – América (1931), Íbis (1946), Central (1983) e Retrô (2023)

