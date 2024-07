A- A+

FUTEBOL Santa Cruz vence Belo Jardim na segunda fase do Pernambucano sub-20 Com dois gols de Túlio, o Santa Cruz segue invicto no campeonato

Pela terceira rodada da segunda fase do Pernambucano sub-20, o Santa Cruz venceu o Belo Jardim por 2 a 1 nesta quinta (4), no estádio do Arruda. Os dois gols da Cobra Coral foram anotados pelo atacante Túlio, artilheiro da competição.

Vitória coral! Com dois gols de Túlio, vencemos o Belo Jardim por 2x1 na segunda fase do Campeonato Pernambucano sub-20. Garra e determinação em campo!



Aos dez minutos do primeiro tempo, Quadrado fez lançamento para Túlio, que foi esperto e se antecipou ao zagueiro e goleiro do Belo Jardim para abrir o placar.

Nos acréscimos da etapa inicial, um momento preocupante. O goleiro João Pedro, do Santa Cruz passou mal e precisou deixar o campo de ambulância.

Matheus entrou na vaga de João Pedro e a partida ficou alguns minutos paralisadas.

No segundo tempo, o Belo Jardim empatou em cobrança de falta de Josafá, que contou com desvio na barreira.

Contudo, o gol da vitória do Santa saiu aos 34 minutos, após novo lançamento de Quadrado, Túlio ganhou na força da marcação e deu um toque de cobertura para fazer o gol da vitória Coral.

Com o resultado, o Santa Cruz está em segundo lugar do grupo C, com seis pontos, e segue invicto no Estadual.

O Belo Jardim está em quarto lugar do grupo D e precisará torcer contra os adversários durante o restante da rodada para não ser eliminado da competição.

