FUTEBOL Goleiro do Santa Cruz desmaia durante partida no Pernambucano Sub-20 Partida está acontecendo nesta quinta (4), contra o Belo Jardim, no Arruda

O goleiro do Santa Cruz, João Pedro, de 19 anos, desmaiou durante a partida contra o Belo Jardim nesta quinta-feira (4), no estádio do Arruda, pelo Campeonato Pernambucano Sub-20.

Segundo informações da transmissão do jogo, feita pelo canal da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o atleta passou mal no fim do primeiro tempo e desmaiou em campo. O jogador foi socorrido pela ambulância presente no estádio e o jogo foi paralisado para aguardar a chegada de outra ambulância.

Ainda segundo a transmissão, o jogador está estável e permanece em observação. A matéria será atualizada assim que houver mais informações sobre o estado de saúde do atleta.

João Pedro pelo Santa Cruz

O goleiro João Pedro integra o elenco que está invicto na competição estadual. O atleta, que tem passagens pelo Crato e Independente de Limeira, atuou em oito jogos pelo Tricolor.

João Pedro, goleiro do Santa Cruz. Foto: Evelyn Victoria/SCFC

