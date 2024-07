Série B: De quarto ao topo? Veja como o Sport pode terminar rodada como líder

A- A+

A última vez que o Sport esteve na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro foi após o término da quarta rodada. Naquela ocasião, o Leão vinha de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, com 100% de aproveitamento no início da competição. De lá para cá, mesmo ocupando por vezes o G4, o topo nunca mais foi dos pernambucanos. Algo que pode voltar a acontecer neste fim de semana.





O Sport é o atual quarto colocado da Série B, com 23 pontos. O próximo compromisso da equipe é no sábado (13), contra o América-MG, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada. O Coelho é o vice-líder, com 25 pontos.



Para terminar na liderança, o primeiro passo é, obviamente, vencer o América. O resultado colocaria o Leão já na liderança, mas ainda seria preciso secar outros dois clubes. A começar com o Vila Nova, no domingo (14).



Atual terceiro colocado, com 24 pontos, o Vila Nova enfrenta o Avaí, no estádio OBA. A torcida é para um empate. Isso porque os catarinenses, em quinto, com 23, chegariam aos 26 caso vencessem o Dragão - hoje o clube está abaixo do Sport pelo critério de vitórias (7x8).



Por fim, o secador será ligado no duelo entre Santos e Ituano, na segunda (15), na Vila Belmiro. O Peixe lidera a competição, com 25 pontos. Se o alvinegro praiano for derrotado, o topo será do Sport. Em caso de empate, o Leão só pega a liderança se tirar uma desvantagem de seis gols na diferença de saldo.

Para alcançar o topo, o Sport aposta no bom momento do atacante Zé Roberto, que marcou gols nos últimos dois jogos da equipe, ajudando no empate em 1x1 com o Botafogo-SP e na vitória por 1x0 diante do Guarani.



"Estou feliz por ter contribuído, marcando em dois jogos seguidos. É um momento de felicidade. Agora vamos estudar bem o América. É um time que está brigando pelo G4, em segundo. Sabemos da qualidade do trabalho que tem lá. Será extremamente difícil, mas temos condições de vencer", declarou.



O atacante também destacou a importância do Sport contar com a torcida na briga pela retomada do topo na Série B. Os pernambucanos querem apagar a última imagem deixada em um confronto diante do América em casa, na derrota por 3x2, em 2021, pela Série A.



"Convoco a torcida para fazer a diferença para a gente no jogo. Será uma decisão em casa e precisamos muito deles. Esperamos contar com o apoio para ser o algo a mais. Os detalhes farão diferença e espero que os torcedores joguem com a gente no sábado", apontou.

Veja também

Futebol Náutico oficializa contratação do meia Matheus Melo