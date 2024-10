Apoiadores do Irã invadem estúdios de canal saudita no Iraque

Apoiadores de facções armadas pró-Irã no Iraque invadiram e saquearam os escritórios de uma rede de televisão saudita na capital Bagdá, informou neste sábado uma fonte de segurança iraquiana, após a divulgação de uma reportagem que descrevia os comandantes favoráveis ao Teerã como "terroristas".

Após a meia-noite de sábado, entre 400 e 500 homens atacaram os estúdios do grupo de radiodifusão saudita MBC.

"Eles saquearam equipamentos eletrônicos, computadores e incendiaram parte do prédio", disse à AFP um funcionário do Ministério do Interior do Iraque, sob condição de anonimato.