Sport x Operário: partida, válida pela 16ª rodada da Série B, é adiada pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou o confronto entre Sport e Operário, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Anteriormente marcada para o dia 19 de julho, às 21h, na Arena de Pernambuco, a partida ainda não tem data e horário definidos.

De acordo com a CBF, a alteração na data se deu por "ajuste de tabela", tendo em vista que o Operário teve seu jogo contra o Goiás adiado para o dia 17 de julho.

CBF adia jogo do Sport. Foto: Divulgação/Site da CBF

Sendo assim, o adiamento precisou ser realizado para que o Fantasma tenha um intervalo entre suas partidas.

Com o confronto alterado, o próximos duelo do Sport será no dia 13 de julho, contra o América-MG, às 17h, na Arena de Pernambuco. Posteriormente, o Leão da Ilha encara a Chapecoense, no dia 23, às 19h, fora de casa.

Sport na Série B

Com 23 pontos, o Rubro-negro ocupa a terceira colocação na tabela, com sete vitórias, dois empates e quatro derrotas.

