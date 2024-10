A- A+

LUTO NO ARRUDA Super Santa, torcedor símbolo do Santa Cruz, morre em acidente de moto no Recife Marcelo Xavier morreu aos 54 anos na tarde desta segunda-feira (21); Tricolores lamentam partida

O estádio do Arruda deu adeus a mais um símbolo coral. No início da tarde desta segunda-feira (21), Marcelo Xavier de Araújo, conhecido como “Super Santa”, faleceu após sofrer um acidente de moto na Estrada da Mumbeca, na Guabiraba, Zona Norte do Recife.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Marcelo, de 54 anos, veio a óbito antes do atendimento.

Torcedor símbolo do Santa Cruz, o Super Santa marcou uma geração de torcedores que frequentavam as arquibancadas do Estádio José do Rêgo Maciel nos anos 2000. Vestido de super-herói, o personagem incorporado por Marcelo é lembrado pela alegria contagiante com as crianças tricolores.



Dennis Barbosa, de 31 anos, foi uma das pessoas que teve contato com o personagem nas arquibancadas do Arruda e relembrou os momentos vividos.

“Frequento o Arruda desde a minha infância e as lembranças com Marcelo Super Santa são mais fortes nos anos de 2004 e 2005, quando, ao lado do meu pai, frequentei a maioria dos jogos do Campeonato Pernambucano e Brasileiro. Super Santa sempre foi um torcedor alegre e de muito acesso, principalmente das crianças que ficavam nas sociais. A notícia da sua morte mexeu muito comigo, cheguei a ficar arrepiado. É um torcedor que nunca vamos nos esquecer”, disse.

Nas redes sociais, torcedores do Santa Cruz também lamentaram a partida do torcedor: "Marcou gerações."

Uma figura que marcou gerações de frequentadores do Arruda. Crianças, adultos, todo mundo gostava de tirar uma foto e se divertir com ele. Que descanse em paz! https://t.co/34ZZC4B0qr — Alexandre Ricardo (@ricxandy) October 21, 2024

Eu cresci vendo esse personagem nas sociais. Torcedor símbolo! https://t.co/Gptx12pLrP — Anderson Reis (@andeersonreis) October 21, 2024

“O que Marcelo Xavier de Araújo pretende é apenas brincar e fazer rir, tanto que se define como um humorista quando veste o uniforme de Super Santa”, diz a descrição do torcedor símbolo no site da Cobra Coral.



O Super Santa está ao lado de personagens como Jesus Tricolor, Bacalhau, Chico da Cobra e Mazinho da Buzina na lista de personalidades históricas do Santa Cruz.



