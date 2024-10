A- A+

Diretoria Apresentado no América-RN, Tininho reflete sobre erros cometidos no Santa Cruz Dirigente passou dez anos no comando tricolor, entre as funções de diretor e presidente

Constantino Júnior, também conhecido no meio do futebol nordestino como Tininho, foi apresentado nesta quinta-feira (17), como o novo executivo de futebol do América-RN. Muito ligado ao futebol pernambucano, principalmente ao Santa Cruz, onde permaneceu por uma década, o profissional refletiu sobre os sucessos e insucessos que teve enquanto dirigente tricolor.

Durante um pouco mais de uma década, Constantino teve a oportunidade de viver o bônus e o ônus dentro do Arruda. Sua chegada como dirigente coincidiu da saída do clube do 'buraco' da Série D, do fim do jejum de títulos e,culminou anos depois, na chegada à elite. "Eu exerci de 2011 até 2017 [a função de executivo], só não era remunerado por isso. Era o diretor responsável pelo departamento de futebol, tivemos cinco títulos estaduais, três acessos, um título da Série C e um vice da Série B em 2015", relembrou.

Por outro lado, também esteve presente no novo desmoronamento do clube, que levou novamente para as séries mais baixas do futebol nacional. Para o dirigente, as dificuldades financeiras foram o principal fator dos insucessos durante a sua gestão. “Em 2016 tínhamos um time bem montado, que foi rebaixado para Série B, mas que sete jogadores foram disputar a Libertadores no ano seguinte. Então passou muito pelo lado financeiro [os insucessos]", começou.

"Quando eu assumi em 2018 [como presidente] foi um desafio muito grande, estamos falando de valores de receita muito baixos. Quando você sai de uma Série A para divisões inferiores, tendo que arrumar a casa, com a queda de folha orçamentária, é difícil de trabalhar", completou.

Futebol local

Desde que saiu do Santa Cruz em 2021, Tininho assumiu a presidência da Liga do Nordeste, entidade responsável por organizar a Copa do Nordeste, e criou mais laços com os outros clubes da região. Em sua fala de apresentação, lamentou que o América-RN teve que cruzar com o Retrô na última Série D e cravou que a Fênix vai permanecer na Série C de 2025, sendo um clube exemplo de administração.

“Esse cruzamento de América-RN e Retrô foi ruim até como líder da Liga do Nordeste, não tenho dúvida alguma que se os destinos não fossem cruzados ali, a gente teria uma chance muito grande de termos as duas subindo", iniciou.

Tininho foi apresentado ao lado do novo CEO da SAF do América-RN, Vitor Arteiro - Edmário Oliveira/América Futebol Clube

"Pode cravar, tem 19 times para cair na Série C, porque o Retrô muito dificilmente vai cair. Em competições de constância é muito difícil ele não pontuar o suficiente para não cair", garantiu Tininho.



Por fim, o novo executivo garantiu que não permanecerá como presidente da Liga do Nordeste e garantiu que já teve conversas com o próximo gestor da liga.

Veja também

MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS Paquetá faz desabafo e reclama de vazamento de informações sobre investigação de apostas