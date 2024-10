A- A+

Copa do Nordeste Adversário do Santa Cruz na Pré-Copa do Nordeste, Treze inicia pré-temporada um mês após Tricolor Trabalhos técnicos devem iniciar somente em 1º de dezembro

O Santa Cruz tem praticamente como certo o seu adversário na Pré-Copa do Nordeste, que seria o Treze de Campina Grande. Pensando em 2025, o Galo da Borborema, que quase conseguiu o acesso à Série C em 2024, definiu o início da sua pré-temporada para 1º de dezembro, quase um mês depois do início do período de preparação da Cobra Coral. As equipes devem se enfrentar ainda na primeira semana de janeiro, pela 1ª fase do classificatório.

Por nota oficial, o clube paraibano relatou que foi definido o cronograma para o início da pré-temporada. Entre os dias 25 e 30 de novembro, serão realizados exames médicos e avaliações físicas. Na semana seguinte, a partir de 1º de dezembro, começam os trabalhos com o corpo técnico alvinegro.

Ainda segundo o clube, durante o mês de dezembro, o Galo tem o intuito de realizar amistosos preparatórios. Treze e Santa Cruz, aliás, se enfrentaram nesses jogos pré-temporada em 2024. Pelo lado tricolor, a pré-temporada será iniciada ainda no dia 4 de novembro.

A temporada de 2025 certamente terá uma expectativa especial para a torcida do Treze. No próximo ano, o clube completará 100 anos de fundação e terá como calendário as disputas do Campeonato Paraibano, Pré-Copa do Nordeste e Série D do Campeonato Brasileiro.

Em 2024, o Galo da Borborema esteve muito próximo de voltar à Série C. Na primeira fase, o Alvinegro avançou como líder do Grupo 3 - com uma das melhores campanhas - e venceu os dois primeiros confrontos eliminatórios na fase de mata-mata.

Mas, nas quartas de final, momento em que define os times que conquistam o acesso, foi eliminado em casa, nos pênaltis, para o Itabaiana-SE. Ainda assim, os paraibanos fizeram o artilheiro da Série D, Thiaguinho, ex-Náutico, e que hoje pertence ao Flamengo.

Pensando no ano do centenário, o Treze parte com um plantel que já conta com 15 nomes. Entre eles, destaque para o goleiro Igor Rayan, um dos principais nomes da campanha alvinegra na temporada de 2024.

