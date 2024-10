De volta ao Santa, João Pedro valoriza parceira com Itamar e promete "dar alegria" para a torcida

A- A+

João Pedro está de volta ao Arruda. E para a próxima temporada, o meia irá reeditar a parceria com Itamar Schülle, treinador que o comandou no próprio Santa Cruz, no começo deste ano, e no Retrô, no restante da temporada, na disputa da Série D.

O meia valorizou a parceria com o técnico, que rendeu à Fênix o título inédito da competição nacional, e espera repetir o sucesso na próxima temporada.

"A gente deu muito certo junto. Voltando agora para o Santa, a gente vai trabalhar bastante para ter uma temporada ainda melhor neste ano de 2025", garantiu.

O jogador também explicou como foi a experiência na Quarta Divisão. Apesar do Retrô ter feito uma campanha tranquila na fase de grupos, o clube precisou suar para avançar no mata-mata, passando nos pênaltis em todas as fases, com exceção da final.

"É um campeonato muito difícil, requer muito trabalho, muito empenho e, o mais importante, o trabalho coletivo", afirmou.

Para o ano que vem, além do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz volta a disputar a Série D e a Pré-Copa do Nordeste.

Além disso, em caso de título do Sport na Série B, o clube pode ganhar uma vaga na Copa do Brasil.

Com um calendário mais cheio e mais fonte de renda, a expectativa é que o time possa fazer boas campanhas nos campeonatos em que disputar, como garantiu João.

"Tenho certeza que a gente, juntamente com o professor Itamar, neste ano de 2025, vai representar o Santa da melhor forna possível e dar alegria para essa torcida que ela merece muito", afirmou.

Veja também

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS Uruguai de Marcelo Bielsa vive um lento retrocesso; entenda a situação