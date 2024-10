A- A+

Mercado Santa Cruz encerra negociações por Toty e encaminha chegada de outro lateral Além do lateral, o Tricolor também negocia com Jhonatan Ribeiro, atacante que estava no Ypiranga-RS

O Santa Cruz não insistirá mais na volta do lateral-direito Toty. A informação foi apurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, nesta terça-feira (15). Mesmo sendo homem de confiança de Itamar Schülle e ter trabalhado com o treinador em algumas oportunidades, o clube coral não chegou a um acordo com o atleta e encerrou as tratativas. Ainda conforme Harlei Menezes, executivo de futebol, o Tricolor já está próximo de acertar com outro nome para a posição.

Atleta de 33 anos e que fez a sua segunda passagem pelo Santa Cruz neste ano, Toty não deve retornar ao Arruda em 2025. Após jogar em 2020, o jogador retornou nesta temporada e ajudou o Tricolor conquistar uma vaga na próxima Série D. Mas após a eliminação no Campeonato Pernambucano, o lateral não prorrogou seu contrato e acertou sua ida ao Retrô, onde conquistou o título da Quarta Divisão.

Toty em sua última passagem pelo Santa Cruz - Rafael Melo/Santa Cruz

Dias após a conquista, Laércio Guerra, mandatário do Retrô, admitiu que o jogador foi procurado pelo Santa e que não iria entrar em concorrência com a Cobra Coral. Ainda assim, o acordo não foi realizado e o Santa encerrou as negociações pelo atleta. "Estamos com negociações avanças para posição com outro atleta. É um jogador com ótimo perfil e desempenho", garantiu o executivo.

Possível contratação

Informação dada primeiramente pelo Cast Coral e confirmada pela Folha, o Santa Cruz está em negociações com o atacante Jhonatan Ribeiro. O atleta tem 31 anos e disputou a temporada de 2024 pelo Ypiranga-RS, onde jogou o Gauchão, Copa do Brasil e Série C. Em 40 partidas realizadas, o atleta marcou quatro gols e deu uma assistência.

O jogador tem característica de atuar aberto pelo lado direito, mas também pode ser utilizado como 'falso nove'. A direção coral vê a negociação como difícil, mas admitiu já ter conversado com o empresário do atleta.

Atacante Jhonathan Ribeiro, alvo de interesse do Santa Cruz - Pablo Nunes/YFC

Veja também

Joia da base Emprestado pelo Santa Cruz, atacante Túlio marca seu primeiro gol profissional pelo Rio Grande