Estrutura Santa Cruz: presidente patrimonial comenta sobre reformas no Arruda: "Estamos fazendo o possível" Objetivo do dirigente é deixar o estádio pronto para o jogo da pré-Copa do Nordeste, em janeiro

O Santa Cruz vive um momento de não só se organizar dentro das quatro linhas, mas também fora delas. Em entrevista à Rádio Clube, o presidente patrimonial Adriano Lucena avaliou quais são as reais necessidades de reformas do Arruda pensando na disputa da temporada de 2025 e como estão os andamentos delas.

O mandatário da patrimonial tricolor reconhece as dificuldades e cita que intervenções continuam sendo feitas no José do Rego Maciel. “Nós temos um estádio que foi construído há décadas (52 anos). Nisso, tem toda a patologia do concreto, do cabeamento da iluminação e fora as exigências colocadas para o torcedor poder entrar e sair mais rápido, para podermos ter maior conforto no estádio e a gente vem fazendo essas intervenções”, refletiu.

Uma pauta de campanha que gerou movimentação de arrecadação juntos aos torcedores, o Tricolor ainda corre para entregar os banheiros do estádio. Segundo Lucena, o montante ainda não foi suficiente para viabilizar toda reforma.

“É um desafio grande e a gente vem fazendo passo a passo. A questão dos projetos, estamos fazendo algumas intervenções nos banheiros e a gente espera concluir como anunciamos na campanha", começou.

Ponto de muitas críticas e de dor de cabeça para o torcedor com longas filas, Adriano Lucena discorreu sobre o que será necessário resolver diante desse problema. "Em todos os portões possuímos exigências de internet, cabeamento, uma série de melhorias que estão sendo feitas, para podermos ter melhor entrada e saída. Não é fácil atender todas essas demandas, temos uma série de dificuldades e estamos fazendo aquilo que é possível", revelou.

Além das obras de estrutura, que o engenheiro ressaltou levar mais tempo, outros procedimentos serão desenvolvidos na parte interna do estádio. Muito utilizado nos últimos meses para partidas de divisões inferiores e da base, o gramado do Arruda passará por cuidados nos próximos meses.

E outras pautas importantes são uma possível troca da iluminação do estádio e a revitalização da pintura das arquibancadas. "Faremos as intervenções de limpeza, lavagem do Arruda, a questão da pintura, então são questões que estamos fazendo melhorias na parte interna. Desenvolvemos um projeto de retirada das torres, para fazer uma mudança na iluminação, toda em LED, não conseguimos implementar ainda, mas é algo que estamos procurando parcerias para viabilizar", contou.

