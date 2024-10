A- A+

Retorno Santa Cruz: retornando de lesão grave, Lucas Bessa já treina com bola; confira Volante atuou em apenas três partidas com a camisa tricolor

Reforço do Santa Cruz para 2024, o volante Lucas Bessa não teve muito tempo para mostrar seu potencial. Na sua terceira partida com o time tricolor, o atleta sofreu uma lesão no ligamento anterior do joelho direito, em partida contra o Porto, pelo Pernambuco, no final de janeiro. Quase dez meses depois, o jogador voltou a trabalhar com bola, no Ninho das Cobras, junto ao elenco sub-20.

Retornando de lesão ligamentar, Lucas Bessa já treina com bola no Ninho das Cobras #SantaCruz pic.twitter.com/s67ba9Q2W1 — Ayrton Niño (@ayrton_ninoo) October 10, 2024

Após ser reserva nas suas duas primeiras partidas com o Santa, Bessa teve a oportunidade de começar como titular diante do Porto, no Estádio do Lacerdão, em Caruaru. Mas, a participação durou apenas os primeiros 45 minutos da partida.

"Lucas Bessa teve um trauma no joelho direito. Ele foi retirado de campo com muita dor e limitação funcional. Hoje pela manhã foi reavaliado e foi constatado uma instabilidade articular. Nós fizemos um exame de imagem, já temos o laudo de uma lesão do ligamento cruzado anterior", disse o médico do clube, Antônio Mário, um dia após a lesão, em 01/02.

A partir de então, o jogador passou por um trabalho de fortalecimento de algumas funções do joelho lesionado, antes mesmo do processo cirúrgico, e, após o operatório, está sendo acompanhado pela equipe de fisioterapia coral. O trabalho com bola é um dos processos de recuperação.

Momento em que Lucas Bessa foi carregado pelos companheiros após a lesão ligamentar - Rafael Melo/Santa Cruz

Temporada 2025

Visando o elenco para a próxima temporada, o Santa Cruz conta com um elenco de 15 jogadores no momento. Nesta quarta (09), o clube anunciou a chegada de dois zagueiros, Matheus Vinícius, ex-Anápolis, e Everton Sena, atleta revelado pelo clube em 2010, e que colecionou vários títulos na sua primeira passagem até 2016.

A previsão do clube é de iniciar a pré-temporada no início de novembro, começando os treinos até a segunda semana do mês. O primeiro grande objetivo do clube estará ainda na primeira semana de janeiro, quando o Tricolor disputará a Pré-Copa do Nordeste, competição que pode alavancar, até mesmo, o orçamento do clube.

Goleiros: Moisés, Rokenedy e Thiago Henrique;

Zagueiros: Everton Sena, Matheus Vinícius, Ítalo Melo e Ruan Robert;

Volantes: Lucas Siqueira, Henrique Lordelo, Lucas Bessa e Carlos Henrique;

Meias: Matheus Melo e Felipe Cardoso;

Atacantes: Gilvan e Thiaguinho;

Veja também

SURFE Circuito Mundial de Surfe anuncia calendário maior e com retorno de Jeffreys Bay