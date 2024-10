Harlei Menezes revela prioridades do Santa Cruz na janela de transferências

A- A+

O Santa Cruz segue se movimentando no mercado. Após, nesta quarta-feira (09), ter anunciado oficialmente a chegada de dois novos zagueiros, Matheus Vinícius e Everton Sena, o executivo de futebol do clube, Harlei Menezes, revelou que tem por prioridade a contratação de quatro jogadores com características específicas.

Visando 2025, o Tricolor já anunciou quatro contratações, os retornos de Thiaguinho e Everton Sena, e as chegadas do goleiro Moisés e do zagueiro Matheus Vinícius. Para montar aquilo que chamou de 'espinha dorsal' do elenco, Harlei detalhou quais posições vê com maior urgência para serem contratados.

“Tem algumas posições que trabalhamos com um pouco mais de foco, porque falamos que assim teremos uma espinha dorsal da equipe. Um goleiro e um zagueiro experiente, um bom camisa 10 e um centroavante goleador são os que nós estamos dando uma ênfase grande, até porque, são as posições que enfrentamos a maior concorrência do mercado”, revelou o executivo.



Dessa maneira, algumas pistas podem ter sido dadas. Revelado primeiramente pelo NE45, o goleiro Michael Fracaro pode ser esse goleiro experiente que o clube procura. Aos 29 anos, o goleiro foi um dos poucos destaques do clube em 2023 e desde que saiu do clube, passou pelo ABC e Botafogo-SP.

Ainda revelado pelo executivo, outros jogadores já conhecidos podem retornar. “É lógico que tudo depende da gente alinhar o acordo e também entender quais são as melhores contratações do momento, mas é possível sim [retorno de velhos conhecidos]”



Michael, ex-goleiro do Santa Cruz - Reprodução/Santa Cruz

Por outro lado, mesmo já contando com quatro zagueiros no elenco, Everton Sena, Matheus Vinícius, Ítalo Melo - lesionado e perderá o início da pré-temporada - e Ruan Robert, ao menos mais um defensor deve ser contratado. As outras aquisições devem chegar para disputar com atletas que já possuem contrato.

Um dos principais destaques do Santa Cruz em 2024, Matheus Melo foi o camisa 10 do time e teve seu contrato prorrogado até 2026. Porém, ao ser emprestado para o restante da temporada, não conseguiu manter o mesmo nível com as camisas do Amazonas e do Náutico, e, segundo o executivo, deve ter boa concorrência pela titularidade.

Por último, o único centroavante que termina 2024 com contrato com o Santa é o de Gilvan. O jogador não foi titular no Pernambucano, sendo preterido por Pedro Bortoluzo, mas balançou as redes três vezes em seis participações, incluindo o gol que garantiu a Série D em 2025.

O atacante Gilvan, atualmente no Sobradinho, tenta o acesso estadual no Distrito Federal - Divulgação/Sobradinho

Veja também

Handebol Técnico Cristiano Rocha convoca Seleção Brasileira de Handebol para torneio na Romênia