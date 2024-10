A- A+

mercado Santa Cruz anuncia zagueiro Matheus Vinícius como reforço para 2025 O atleta foi vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano com o Anápolis-GO.

O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira (9), a contratação do zagueiro Matheus Vinícius para a temporada 2025. O atleta, vale ressaltar, foi vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano com o Anápolis-GO.

Pela equipe goiana, o zagueiro disputou 11 partidas da Série D deste ano. Matheus Vinícius também não é estranho ao futebol pernambucano, já que, também em 2024, ele atuou pelo Flamengo de Arcoverde durante o Campeonato Estadual. Além disso, o atleta defendeu as cores do Varginha na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

Com 25 anos e 1,90m, o defensor acumula passagens por América-SP, Inter de Bebedouro, União-MS, Catanduva e CSE-AL. Ele também passou pelos clubes sul-coreanos Goyang Citizen e Pyeongtaek Citizen.

Mercado do Santa

O zagueiro é o terceiro reforço anunciado pelo Tricolor para o próximo ano, e se junta a Thiaguinho e ao goleiro Moisés. O clube segue montando o elenco para o técnico Itamar Schulle, de volta ao Santa Cruz após ser campeão da Série D com o Retrô. O objetivo segue o mesmo: conquistar o acesso na Série D e a certeza de calendário para a temporada seguinte.

