SAF Santa Cruz apresenta empresa que assessorará processo da SAF Nesta terça-feira (08), no Auditório do Arruda, às 16h, a parceria será apresentada

Nesta terça-feira (08), às 16h no auditório do Arruda, o Santa Cruz irá apresentar a oficialização da parceria com a Alvarez & Marsal, companhia de consultoria especializada em gestão e reestruturação de empresas. O contrato visa encaminhar o clube no processo da SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Grande desejo e iniciativa que o torcedor tricolor enxerga com esperança para o futuro do clube, o projeto da SAF dará seus primeiros passos 'oficiais'. O clube deve anunciar de forma oficial a assinatura da proposta vinculante da SAF, para assim, avaliar todo o patrimônio do Tricolor e determinar o modelo que será implementado no clube.

Sobre os investidores que irão aportar capital no clube, a reportagem da Folha de Pernambuco apurou que o grupo, a princípio, são de pessoas que nunca tiveram vínculo com o clube, apesar de serem empresários locais. Pelo lado jurídico, os empresários estão sendo respaldados pelo escritório Da Fonte Advogados, também do Recife.

A apresentação contará com as presenças do presidente do executivo, Bruno Rodrigues, do presidente do conselho, Victor Pessoa de Melo e do presidente patrimonial, Adriano Lucena.

Alvarez & Marsal - Apresentação

Fundada em 1983, nos Estados Unidos, a Alvarez & Marsal é uma empresa global de serviços profissionais no gerenciamento de recuperação e melhoria de desempenho de várias empresas. Em 2004, a companhia abriu seu primeiro escritório no Brasil em São Paulo.

A empresa se diz ser uma das líderes no mercado em processos de recuperação e revitalização de empresas em dificuldades, além de partcipar de planejamentos de mudança nas operações, finanças ou estrutura. Por fim, se define como: "parceiro e como agente de mudança em períodos de transição e transformação", mesmo contexto que se encontra o Santa Cruz no processo da SAF.

