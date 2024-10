Santa Cruz: Itamar e Harlei pretendem utilizar atletas da base

A- A+

Historicamente, os emblemáticos times do Santa Cruz tinham nos elencos atletas criados na base tricolor. Seja nas grandes equipes dos anos 1970 de Ramon e Givanildo, ou do time que tirou o Tricolor da seca em 2011, com Gilberto, Natan e Renatinho, essa característica esteve sempre presente. Planejando a temporada de 2025, Itamar Schülle e Harlei Menezes garantiram que olharão com carinho para os atletas da casa.

Seja por demonstrarem bons valores técnicos ou por necessidades financeiras, o Santa Cruz tem em sua tradição utilizar atletas formados na casa. Para o novo executivo de futebol tricolor, Harlei Menezes, o departamento tem que criar frutos para o clube.

“Sou totalmente favorável aos atletas da base. É um departamento que custa caro, que precisa dar resultado. Se a base não for para ser utilizada, ela não tem o porquê de existir. Cabe a nós, detectarmos aqueles atletas que estão prontos para começar o desenvolvimento no profissional", afirmou o dirigente.

“Na minha gestão [na época do Goiás], eu usei muitos jogadores de base. Principalmente quando você tem um orçamento limitado, eles são uma boa receita", complementou.

Itamar e Harlei enxergam compromisso do Santa com a utilização de atletas da base - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Por sua vez, Itamar garantiu ter acompanhado vários jogos das divisões de base do Santa este ano e conhecer os atletas, mas bate na tecla que é necessário foco para aproveitarem a oportunidade.

“Eu assisti muitos jogos da base do Santa Cruz. Conversei algumas vezes com os responsáveis da base e pude colocar alguns atletas em campo [em 2024]. O problema não é dar oportunidade, é que alguns não querem tê-las. No momento que ela chega, é preciso estar preparado, saber que as atitudes precisam ser diferentes", iniciou.



"Estamos aqui para dar oportunidade, o Santa Cruz está aqui para isso. Eu já vi muitos atletas com qualidade técnica que não deram em nada. Porque não tiveram disciplina ou autocontrole", complementou.

Planejamento

Com 13 atletas com contrato na equipe principal, o planejamento inicial do Santa Cruz é de contar com quatro a seis jogadores que vão ser promovidos ao elenco profissional. Segundo Fernando Nunes, diretor da base, o clube tem uma quantidade maior do que essa com atletas prontos para serem aproveitados.

Além dos que vão ser aproveitados, o Tricolor tem outros que já subiram em anos anteriores. Como os goleiros Rokenedy e Thiago Henrique; dos zagueiros Ruan Robert e Ítalo Melo; e dos meias Carlos Henrique e Felipe Cardoso.

Veja também

