Base Renatinho anuncia saída do Santa Cruz, mas nega problemas internos: "Momento de projetos pessoais" Ex-jogador fazia parte da coordenação de futebol de base do clube

Renatinho, ex-atleta formado no Santa Cruz, e que até esta segunda-feira (30), cumpria a função de um dos diretores da base coral, anunciou desligamento do clube. Em conversa exclusiva com a Folha de Pernambuco, o ídolo tricolor negou qualquer tipo de atrito interno.

"Eu saí por opção minha. Graças a Deus, não tive problema com ninguém, só achei que seria o momento de sair para tocar uns projetos pessoais", começou Renatinho.

"Não tive nada contra ninguém, estive no clube sábado (28) e domingo (29) acompanhando os jogos do sub-20 e sub-17 com toda comissão, e decidi hoje mesmo em não ir mais", contou.

Como membro da direção de base, Renatinho chegou no início do ano e afirmou enxergar mudanças positivas no setor. "Reformulamos o sub-15 e sub-17. Os meninos eram comandados por pais de atletas, que formavam a coordenação, conseguimos contornar tudo isso e hoje todas as categorias estão sob uma gerência correta"

"A gente tem times fortes, competitivos, e com certeza irão dar frutos no curto prazo. Um fator importante da nossa gestão foi a transparência, honestidade, foram seis meses de entrega, não perdemos jogadores por displicência ou esquema, e hoje o Santa tem ativos que vão dar retorno", concluiu.

Renatinho foi formado na base do Santa

Procurado pela reportagem, Fernando Nunes, diretor da base tricolor, também tratou por afirmar que a saída de Renatinho se deu por questões de projetos pessoais e negou qualquer tipo de divergência pessoal.

"Se teve algo que fiz de certo aqui no Santa Cruz foi construir uma amizade com o Renato. Pudemos, juntos, mudar o cenário da base. Hoje, os atletas podem fazer todas as refeições aqui no clube, treinar em bons campos, com serviço de psicologia, fisioterapia, estamos perto de viabilizar um alojamento para os jogadores e isso feito com um orçamento reduzido, como já é conhecido da situação financeira do clube", disse.

