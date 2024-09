Santa Cruz anuncia oficialmente a chegada de Harlei Menezes, novo executivo de futebol

A- A+

O Santa Cruz anunciou de maneira oficial a chegada de Harlei Menezes, que assumirá o posto de executivo de futebol. Nesta segunda-feira (30), o clube tricolor deu as boas-vindas ao profissional, que tem passagens no Goiás como jogador e dirigente. O ex-goleiro já está no Recife.

O nome de Harlei já estava sendo vinculado ao Santa Cruz desde a semana passada. Mas ao longo do último final de semana, o nome do novo executivo tinha ganhado mais força, sendo dado como certo o acordo.

O clube teve uma extensa lista na mesa, mais de dez opções, segundo havia sido revelado pela diretoria coral. Harlei chega dentro de um perfil que estava estabelecido pelo clube, jovem, de boa formação e bem inserido dentro do ambiente do futebol.

Após terminar a carreira como goleiro, Harlei Menezes assumiu o cargo de diretor de futebol do Goiás, durante as temporadas de 2014 e 2016. Em 2017, passou a exercer a função de assessor da presidência executiva do clube esmeraldino. Também entre 2020 e 2023, ocupou o cargo de vice-presidente do Alviverde.

Nesta terça-feira (01), às 11h, no auditório do clube, ocorrerá a coletiva de apresentação do executivo Harlei Menezes e também o retorno de Itamar Schülle, treinador do clube.

