Treinador Santa Cruz: Itamar Schülle é esperado no Arruda nesta terça-feira (01) Treinador deve se reunir com diretoria coral para o início do planejamento da temporada de 2025

O Santa Cruz está ganhando forma para 2025. Nesta terça-feira (01), é esperado que o clube tricolor reúna o treinador Itamar Schülle, junto ao novo executivo de futebol, Harlei Menezes e demais nomes do comitê gestor do clube. Clube deve iniciar planejamento para próxima temporada o mais cedo possível.

Profissional que está em sua segunda passagem no Santa Cruz, Itamar Schülle esteve emprestado ao Retrô durante toda a disputada da última Série D, que acabou com o título inédito da equipe azulina, no último domingo (29), na Arena de Pernambuco. Com o fim da passagem pelo clube de Camaragibe, o treinador é esperado no Arruda.

Segundo foi apurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, Itamar estará na República Independente do Arruda já nesta terça-feira (01). O dia também deve marcar a chegada de Harlei Menezes, novo executivo de futebol que deve ser oficializado pela Cobra-coral.

Itamar Schülle, treinador do Santa Cruz - Ricardo Fernandes/Santa Cruz

Dessa forma, a staff tricolor deve iniciar todo o planejamento para a temporada de 2025. O Santa terá, já nos primeiros dias de janeiro, os primeiros compromissos da Pré-Copa do Nordeste, competição regional que poderá dar um incremento financeiro ao clube, caso conquiste uma vaga na fase de grupos.

Passagem vitoriosa

Após a desclassificação no Campeonato Pernambucano 2024, pelo Santa Cruz, Itamar Schülle foi contratado por empréstimo junto ao Retrô para a disputa da Série D. Pela Fênix de Camaragibe, Itamar comandou a equipe em 24 jogos e venceu 12 partidas, chegando até a conquista do título. Essa foi sua primeira taça no âmbito nacional.

Na inédita final da Série D para o clube pernambucano, o Retrô perdeu o jogo de ida por 2 x 1, em Anápolis. Mas, na Arena de Pernambuco, conseguiu reverter o placar, vencendo por 3 x 1 no confronto de volta. Essa foi apenas a terceira vez, na Quarta divisão, que um clube conseguiu virar uma desvantagem após perder o primeiro jogo.

Itamar Schülle foi muito celebrado após a conquista do Retrô - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

