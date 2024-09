Santa Cruz: confira números e como voltam os atletas emprestados para outros clubes

A- A+

O Santa Cruz tem 11 jogadores profissionais em seu elenco e desde que teve encerrado o calendário de competições de 2024, o clube coral procurou emprestar seus ativos, para que pudessem continuar atuando. A reportagem de Folha de Pernambuco levantou as estatísticas dos atletas que possuem contrato com o Tricolor e como chegam para a próxima temporada

Dos 11 jogadores do plantel tricolor, apenas dois não foram integrados em outros clubes. O meia Lucas Bessa, trata lesão no joelho, e o goleiro Thiago Henrique, atleta revelado na base tricolor, não encontrou outra casa durante o período.

Alguns destaques

Principal destaque na última temporada e com contrato com a Cobra-coral até 2026, Matheus Melo teve dois empréstimos até aqui. A primeira cessão foi ao Amazonas, clube que disputa a atual Série B. Na Onça-pintada, foram apenas quatro jogos, todos saindo do banco de reservas. Pelo desempenho abaixo, foi dispensado pela equipe de Manaus, mas logo encaminhado ao Náutico. No Timbu, o meia participou de sete partidas da Série C, foi titular em duas e não marcou gol.

Matheus Melo durante passagem pelo Náutico - Gabriel França/CNC

Vice-artilheiro do Santa Cruz em 2024, Gilvan teve o contrato renovado até meio de 2025. Depois do Pernambucano, o centroavante teve envolvido em três empréstimos. Primeiro, disputou a Série D pelo Sergipe, fez nove jogos e marcou três gols. Em seguida, foi repassado ao URT-MG, onde jogou a segunda divisão estadual, fez quatro jogos e marcou dois gols. Por último, atualmente está no Sobradinho-DF, disputando a segunda divisão do Distrito Federal. Pelo Leão da Serra, fez cinco gols em quatro jogos.

O atacante Gilvan tenta o acesso estadual com o Sobradinho, equipe do Distrito Federal - Divulgação/Sobradinho/@juliocsphoto



Goleiro formado no Santa Cruz e com passagens pelo Athletico-PR e São Paulo, Rokenedy foi um dos atletas que mais assumiu o protagonismo durante seu empréstimo. O arqueiro foi titular do Jaguar, equipe que conquistou o acesso e título na última Série A2 do Pernambucano. Pela equipe de Jaboatão, foram 13 partidas disputadas e apenas oito gols sofridos.

Rokenedy teve boa minutagem com o Jaguar, equipe que subiu da Série A2 do Pernambucano - Jaguar/@isofotografia_



Zagueiro formado no Santa Cruz, Ítalo Melo viveu seu melhor momento com a camisa coral em 2023, quando foi titular absoluto. Em 2024, o atleta não teve o mesmo espaço, mas fez parte da campanha que garantiu calendário para 2025. O jogador foi emprestado ao CRAC-GO, onde disputou sete partidas da última Série D. Recentemente, Ítalo foi submetido a uma cirurgia no tornozelo e deve perder o início da próxima pré-temporada.

Zagueiro Ítalo Melo voltou do CRAC com a necessidade de uma cirurgia e perderá o início da pré-temporada - @matheusalmeidofc / CRAC

Números de todos os atletas do Santa Cruz após o empréstimo

Goleiro:

Rokenedy - (emprestado ao Jaguar/PE) - 13J - 8GC

Thiago Henrique - (sem empréstimo)

Zagueiros:

Ruan Robert - (emprestado a Cabense/PE) 7J - 0G

Ítalo Melo - (emprestado ao CRAC/GO) 7J - 0G

Volantes:

Lucas Siqueira - (emprestado ao Botafogo/PB) - 9J - 0G

Carlos Henrique - (emprestado a Cabense/PE) - 4J - 0G

Henrique Lordelo - (emprestado ao Náutico) - 1J - 0G

Lucas Bessa - (tratando lesão)

Meias:

Felipe Cardoso - (emprestado ao Metropolitano/SC) - 2J - 0G

Matheus Melo - (emprestado ao Náutico e Amazonas) - 11J - 0G

Atacante:

Gilvan - (emprestado ao Sergipe, URT e Sobradinho/DF) - 17J - 10G



