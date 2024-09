Santa Cruz: clube inicia negociações com novo executivo de futebol

A- A+

Com foco no planejamento para a temporada de 2025, o Santa Cruz iniciou a busca por um novo executivo de futebol. Segundo informações do NE45, Harlei Menezes, ex-Goiás, foi o nome que se encaixou no perfil desejado pelos dirigentes do Tricolor, e as negociações foram iniciadas.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o membro do comitê gestor do clube, Allan Araújo, traçou o perfil procurado no novo executivo. "Um profissional de boa formação, estudioso, algo parecido com o Francisco Sales. Alguém que seja de formação e que já possua uma certa experiência no futebol", pontuou Araújo.

Harlei atende os requisitos buscados pelo Tricolor, principalmente na vasta experiência no futebol. Após terminar a carreira como goleiro, ele assumiu o cargo de diretor de futebol do Goiás, durante as temporadas de 2014 e 2016.

Em 2017, assumiu como assessor da presidência executiva do clube esmeraldino. Também entre 2020 e 2023, ocupou o cargo de vice-presidente do Alviverde.

Com a pré-temporada prevista para iniciar entre 4 e 11 de novembro, a expectativa é que o nome do novo executivo do Tricolor seja anunciado até o começo de outubro.

Vale salientar que o Tricolor tinha um pré-contrato com o executivo Francisco Sales, que foi cedido ao Retrô para a disputa da Série D 2024. No entanto, o diretor optou por continuar na Fênix e não voltará ao Arruda em 2025.

Procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o membro do comitê gestor do Tricolor, Allan Araújo, não quis comentar sobre a negociação.

