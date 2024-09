Francisco Sales acerta renovação contratual com o Retrô

A- A+

Nas redes sociais, o gerente de futebol Francisco Sales confirmou que permanecerá no Retrô em 2025. O profissional, que estava cedido pelo Santa Cruz ao clube de Camaragibe até o término da Série D do Campeonato Brasileiro, acertou a permanência na Fênix e não retornará ao Arruda.

“Houve uma conversa dele com o clube e ele optou por permanecer no Retrô para 2025”, disse brevemente o diretor de futebol do Santa, Allan Araújo. Vale lembrar que o Tricolor tinha assinado um pré-contrato com Sales para 2025, mas com o acesso da Fênix à Série C, o profissional optou por ficar na equipe presidida por Laércio Guerra.

E Itamar Schulle?

Ainda não há definição quanto ao futuro do técnico Itamar Schulle. Em março deste ano, o profissional, após conseguir a vaga à Série D 2025 com o Santa Cruz, acertou a renovação para a temporada seguinte e, posteriormente, foi emprestado ao Retrô.

Inicialmente, ficou estabelecido que, independentemente da campanha do Retrô, o profissional retornaria ao Arruda no ano seguinte. Porém, com a subida de divisão da Fênix, a possibilidade de Itamar continuar em Camaragibe aumentou. Um desejo de Guerra, que já falou abertamente do interesse em contar com o treinador.

Para Schulle ficar de maneira permanente no Retrô, o novo integrante da Série C 2025 teria de pagar R$ 200 mil de multa contratual. O treinador prefere dizer que o futuro vai depender de uma conversa entre os clubes.

Série D

O Retrô está na semifinal da Série D. A equipe encara o Itabaiana na disputa por uma vaga na decisão. O duelo de ida será domingo (8), na Arena de Pernambuco. A volta é dia 15 de setembro, no Etelvino Mendonça. Os outros times que brigam por um lugar na final são Maringá/PR e Anápolis/GO.

