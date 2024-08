Santa Cruz: torcida organizada protesta durante reunião do Conselho Deliberativo

A- A+

Membros de uma torcida organizada do Santa Cruz protestaram na sede do Arruda na noite desta quinta-feira (29), enquanto acontecia a reunião do Conselho Deliberativo para apresentação do balanço financeiro de 2023.

A Inferno Coral, a maior torcida organizada do Santa Cruz, se faz presente neste momento na reunião do conselho deliberativo do Santa Cruz cobrando à SAF.



Os gritos entoados em vídeos publicados nas redes sociais pediam a transformação do Santa Cruz em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Além disso, os uniformizados fizeram críticas contra os representantes do Santa Cruz. "Fora todo mundo, o Santa não vai sustentar mais vagabundo", disse.

A reunião do Conselho Deliberativo do Santa Cruz desta quinta (29) aconteceu de forma presencial.

Foram analisados relatórios financeiros da Cobra Coral e a apreciação da proposta de orçamento deste ano.



