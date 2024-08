A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia empréstimo do atacante Túlio, joia da base Atacante irá reforçar o Rio Grande/RN na disputa da segunda divisão do Campeonato Potiguar

O Santa Cruz anunciou nesta terça-feira (13) o empréstimo do atacante Túlio, destaque das categorias de base que atuou no Campeonato Pernambucano Sub-20 nesta temporada. O jogador vai reforçar o Rio Grande/RN na disputa da segunda divisão do Campeonato Potiguar.

O Santa Cruz informa o empréstimo do atacante Túlio, de 20 anos, para o Rio Grande/RN, onde vai disputar a segunda divisão do estadual. O jogador tem o retorno marcado para o dia 30 de novembro deste ano. Desejamos sorte neste período. pic.twitter.com/K1wlqhPOp2 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 13, 2024

Apesar do empréstimo, o atleta de 20 anos tem retorno previsto ao Tricolor no dia 30 de novembro, quando participará da pré-temporada do clube pernambucano.

Túlio se destacou na atual temporada pelo Santa Cruz, sendo o artilheiro do Campeonato Pernambucano Sub-20, com oito gols e três assistências. O atacante também acumula passagens por Retrô e Íbis.

Novo clube

O Rio Grande Sociedade Anônima do Futebol foi fundado há menos de dois meses e irá disputar a segunda divisão do Campeonato Potiguar sob o comando de Higo César.

