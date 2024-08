Sem espaço no clube, Lorran deixa o Náutico

A- A+

Com apenas uma partida disputada na Série C do Campeonato Brasileiro, o volante Lorran acertou a saída do Náutico e se transferiu para o Brusque, reforçando o clube catarinense na Série B. A informação foi publicada inicialmente pelo NE45 e confirmada pela reportagem.





Em junho, a saída do atleta já tinha sido ventilada nos Aflitos, mas o então técnico do Náutico à época, Mazola Júnior, optou por segurar o jogador.

“Quando cheguei aqui, o Náutico tinha sete volantes. O único com a característica de contenção era Loran. Marco Antônio virou volante aqui. Nunca tinha jogado assim. Achamos que havia necessidade de contratar mais um trinco, por isso veio Marco Carvalho. Quando apareceu a situação de Renato, saindo do Remo, bateu no orçamento. Para ele chegar, eu teria de abrir mão de Marcos Júnior e mais um. Como Lessa aproveitou a oportunidade, mesmo não sendo trinco, mas cumprindo bem, tivemos de optar pela solicitação de abrir mão de Lorran”, iniciou.



A saída do atacante Leandro Barcia e a lesão de Marco Antônio, contudo, mudaram o percurso que estava sendo traçado sobre o destino do atleta.



“Quando cheguei, Lorran estava no departamento médico e demorou bastante para ele ser aquele Lorran do Ypiranga. Com os problemas do Marco Antônio e pela rescisão de Lorran não ser onerosa, a diretoria pediu a minha opinião e eu disse que, se o problema era financeiro e já não é mais, então ele deveria ficar”, pontuou.

O único jogo de Lorran foi contra o ABC, no dia 27 de abril, pela segunda rodada da Série C.

