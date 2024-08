A- A+

Futebol Renan Bragança chegando, Jefferson Romário e Deivity de saída: Náutico muda goleiros na Série C Reta final da temporada tem movimentação intensa no gol alvirrubro, com novato desembarcando para atuar já no fim de semana

Não há posição com maior movimentação no Náutico do que a de goleiro. O clube está próximo de oficializar a contratação de Renan Bragança, que estava no América-RN. Profissional que chega para ser o quinto nome no setor a vestir a camisa alvirrubra na Série C. De quebra, outros dois estão de saída: Jefferson Romário e Deivity.





Até o momento, o Náutico teve quatro goleiros na Série C. Vagner começou a temporada como titular, mas, após quatro jogos, pediu para deixar o clube para tratar um problema no joelho - hoje, o atleta defende o Tacuary, do Paraguai.



Jefferson Ramon chegou em seguida e foi titular por três partidas, mas não agradou. O passo seguinte do Náutico foi testar Lucas Maticoli. O substituto também teve três confrontos para tentar se firmar no gol, mas não agradou. Veio então o quarto nome no setor, Deivity.



Deivity disputou cinco partidas pelo Náutico. Parecia que seria o escolhido para finalizar a temporada como titular. Mas, contra CSA e Botafogo-PB, Jefferson Romário voltou à titularidade. Contra os paraibanos, porém, a presença em campo só durou os primeiros 45 minutos. No intervalo, o jogador foi substituído justamente por Deivity.



Depois de tantas idas e vindas, o Náutico tomou uma decisão: tanto Jefferson Romário como Deivity não atuariam mais pela Série C. A dupla negocia a rescisão contratual. O primeiro ficou descontente com a postura do treinador. O segundo, suspenso, já estaria fora do confronto de sábado (17), contra o Ferroviário.



Novato



Com passagens por Cruzeiro-RS, Pelotas, Azuris-PR, América-RN e pelo Mafra, de Portugal, Renan é a aposta final do Náutico para os dois jogos restante da primeira fase e, em caso de vaga no G8, para o quadrangular que vale o acesso à Série B.

