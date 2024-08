Santa Cruz lança nova camisa com homenagem à Pernambuco; veja imagens

A- A+

O Santa Cruz anunciou, nesta sexta-feira (2), uma nova camisa. Feito em parceria com a Volt, o novo modelo, que corresponde ao 3º uniforme do clube na temporada, presta homenagem aos 490 anos de Pernambuco.

O lançamento está disponível na versão de jogador e também de goleiro.

A camisa principal é ocupada quase toda pelo azul escuro, com detalhes de branco nos ombros, mangas e laterais. Já na versão de goleiro, o verde é predominante, substituindo a cor do uniforme de linha.

O manto é repleto de ilustrações de Pernambuco, incluindo o Marco Zero do estado, localizado abaixo do escudo do time.

“Estamos sempre procurando novas maneiras de incorporar a história dos clubes nas camisas que fazemos, e Pernambuco é uma grande parte dessa linda história do Santa Cruz. Esperamos que o torcedor tricolor, seja de Recife ou de outra parte deste grande estado, se sinta celebrado e representado neste manto”, comenta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.

Homenagens à Pernambuco

Seguindo as homenagens, há uma aplicação com a mensagem “Pernambuco Imortal” na parte de trás da camisa, um selo “490 anos” na bainha, com a bandeira e o formato geográfico do estado, e as cores da bandeira - vermelho, amarelo e verde, em um recorte lateral.

O manto também conta com tecnologia do tecido Dry Ray, presente nos modelos desenvolvidos pela Volt Sport, com a composição feita em 100% poliéster e proteção contra raios solares e propriedades térmicas, além de também ter o escudo e a etiqueta em TPU.

“Pernambuco é mais do que só a região de onde viemos, é também parte do Santa Cruz, da nossa identidade. Ficamos muito felizes com o trabalho da Volt, que prestou uma linda homenagem ao nosso estado. Esperamos que essa camisa traga muita sorte e alegria para o nosso torcedor”, celebra Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz.

A camisa já está à venda no site do Santa Cruz- e chega nas lojas no sábado (3), pelo valor de R$ 289,99.

