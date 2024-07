SAF: Sport, Náutico e Santa Cruz viram instrumento de pesquisa para livro sobre modelo de gestão

A- A+

O escritor pernambucano Álvaro Neves lançará seu novo livro "SAF - Sociedade Anônima do Futebol: Um Manual para Torcedores, Clubes e Dirigentes" na Livraria Imperatriz do Shopping Center Recife, no dia 14 de setembro, às 18h.

Natural de Recife, Álvaro, autor de outros quatro livros, sentiu a necessidade de produzir um conteúdo que servisse como um guia sobre o novo modelo de gestão que está cada vez mais presente nos clubes de futebol do Brasil.

Segundo o escritor, há uma escassez de materiais sobre o tema, que geralmente é debatido por juristas.

"Esse assunto, na literatura, é muito escasso por dois fatores. Um dos fatores que considero é por ser um tema novo. O outro fator é que a SAF é um tema extremamente técnico, que atualmente só juristas costumam explorar. Boa parte do conteúdo que se tem, do pouco que tem, são juristas que falam sobre o assunto", pontuou Álvaro, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Com o novo livro, o escritor pretende democratizar o entendimento da Sociedade Anônima do Futebol.

"O meu desejo, na verdade, é democratizar esse assunto. É por isso que o subtítulo se chama ‘Manual para torcedores, clubes e dirigentes’, isso já nos faz compreender que eu quero trazer a temática de forma didática e esclarecedora. Para que o torcedor saiba o que é, para que o dirigente tenha um manual onde ele veja o passo a passo, do que deve ser feito, quais são as etapas", declarou o escritor.



Na obra, o autor inclui uma pesquisa exclusiva com os dirigentes do Sport, Yuri Romão, do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e do Náutico, Bruno Becker, além do mandatário da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro de Carvalho.

"Eu fiz uma pesquisa qualitativa, que traz à tona percepções, emoções, sensações e opiniões. Nessa pesquisa, entrevistei os dirigentes de Sport, Náutico e Santa Cruz. Eles nos fizeram entender quais são as percepções deles, o que eles acham, entender se o cenário dos clubes pernambucanos está propício com relação à necessidade dos times se tornarem SAF", disse Álvaro.

Capa do livro "SAF: um Manual para Torcedores, Clubes e Dirigentes". Foto: Divulgação

Além dos dirigentes, autoridades do futebol, jornalistas esportivos e um superintendente do Sebrae debateram sobre o tema.



O autor também revelou que realizou uma pesquisa de campo, no estádio do Porto, em Portugal, que tem como modelo de gestão a Sociedade Anônima Desportiva (SAD).



O livro também traz uma análise sobre grupos de torcidas organizadas no contexto da SAF.



Além do lançamento no Recife, a obra escrita por Álvaro Neves será lançada no dia 9 de agosto, em Buenos Aires, na Argentina, na versão em espanhol.

