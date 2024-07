A- A+

Futebol Com quatro gols em três jogos, Fabrício Dominguez vive fase artilheira no Sport Meia foi decisivo nas últimas rodadas e chegou ao seis gols no torneio, atrás apenas de Anselmo Ramon (CRB), com oito

Volante de origem, mas com um lado polivalente que o fez ser peça decisiva na construção ofensiva do Sport, Fabrício Dominguez se tornou o principal jogador da equipe nas últimas rodadas. Com dois golaços diante da Ponte Preta, ajudou o Leão a vencer por 3x1, na Arena de Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o uruguaio já tem seis no torneio, sendo vice-artilheiro.





O lado “goleador” de Fabrício começou nas últimas três rodadas. Até pouco tempo, o jogador tinha duas bolas na rede. A terceira veio no empate em 1x1 diante do América-MG, na Arena. Na rodada seguinte, ele repetiu a dose, marcando em novo resultado de mesmo placar, perante a Chapecoense. No jogo passado, fez mais dois.



Curiosamente, o agradecimento do atleta pela boa fase no Sport é para o técnico Mariano Soso, demitido na semana passada. O Leão contratou Guto Ferreira para o lugar do argentino.



"Ele (Soso) confiou em mim, no meu trabalho. Sou grato a ele, que me trouxe. Muitos haviam duvidado de mim e venho respondendo", afirmou. Com seis gols, Fabrício é o artilheiro do Sport na Série B e, no geral, só fica atrás de Anselmo Ramon, do CRB, com oito.

