Futebol Em dia inspirado de Fabricio Domínguez, Sport vence Ponte Preta e retorna ao G-4 da Série B Com dois gols do camisa oito e um de Tití Ortíz, o Leão assume a quarta colocação da Segundona

O Sport nunca perdeu para a Ponte Preta como mandante. Neste sábado (27), os mais de 14 mil torcedores presentes na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, puderam acompanhar mais um capítulo que se soma ao tabu histórico.

Em noite brilhante de Fabricio Domínguez, o Leão venceu a Macaca por 3x1, com dois gols anotados pelo volante e um marcado por Tití Ortíz. Com o resultado, o Rubro-negro retorna ao G-4.

Em campo, o próximo compromisso do clube pernambucano será no dia 2 de agosto, às 21h30, contra o Santos, fora de casa.

O jogo

O Sport dominou o jogo nos primeiros minutos da etapa inicial. A primeira chance do Leão veio logo aos seis minutos, pelos pés de Alisson Cassiano após cobrança de escanteio, mas o zagueiro mandou para fora.

A Ponte Preta foi nula nos momentos iniciais, optou por um estilo de jogo mais retraído e assistindo o ataque leonino pressionar por boa parte do tempo. Aos 9, o clube pernambucano teve uma chance clara de abrir o placar com Lenny Lobato, que ficou cara a cara com o goleiro da Macaca, mas desperdiçou a oportunidade.

A primeira chegada da Ponte Preta veio aos 15 com o atacante Jeh, que cabeceou para fora, sem perigo para o goleiro rubro-negro. Na sequência, Lucas Lima desperdiçou nova chance. Aos 21, Matheus Régis finalizou de fora da área, obrigando Caíque França a fazer a primeira defesa difícil da partida.

Três minutos depois, com um lance originado na falha da defesa da Ponte Preta, Zé Roberto tocou para Dalbert, que deu o passe para Lenny Lobato. O atacante tentou o chute, mas a bola explodiu no defensor adversário. No rebote, Fabricio Domínguez chutou forte para abrir o placar na Arena de Pernambuco, colocando o Sport no G-4 temporariamente.

Cinco minutos depois, Barletta teve a oportunidade de ampliar o placar, mas adiantou a bola, que ficou com o goleiro. O Sport teve mais duas chances de fazer o segundo gol, com Barletta e Lenny Lobato, mas desperdiçou.

Aos 47’, na cobrança de falta do atacante Elvis, o atacante Jeh, de cabeça, balançou as redes do goleiro Caíque França, deixando tudo igual na Arena. Com o empate no final do primeiro tempo, o Sport deixou o G-4 temporariamente.



Segundo tempo com expulsão de goleiro e retorno à zona de acesso

Assim como no primeiro tempo, o Sport teve as melhores chances nos minutos iniciais. Em sete minutos de jogo, Zé Roberto e Lenny tiveram duas chances de colocar o Leão à frente no placar, mas os lances foram parados pela defesa adversária.

O jogo ficou "lá e cá", com as duas equipes pressionando, mas sem aproveitar as finalizações. Aos 16 minutos, a Macaca teve a grande oportunidade do jogo com Jeh, autor do primeiro gol, mas Caíque França espalmou para afastar o perigo.

Aos 22, foi a vez do Sport incomodar defesa da Macaca. Lenny Lobato, que chutou por cima do gol e desperdiçou a chance.

Os minutos seguintes foram de mudanças nas duas equipes. Quatro substituições - duas para cada lado - mudaram o rumo do jogo. Aos 36 minutos, Jeh aproveitou a falha de Alisson Cassiano e quase virou a partida, mas Caíque França salvou o Sport.

Três minutos depois, fazendo jus ao ditado "quem não faz, leva", Fabricio Domínguez, de novo, marcou para ampliar o placar do Sport. O volante recebeu o passe de Tití Ortíz, que entrou no lugar de Lenny Lobato no segundo tempo.

CHEGOU NELE É GOL! O DIABO LOIRO NÃO PARA! FABRICIO DOMÍNGUEZ! pic.twitter.com/nCRZwGSTKd — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 27, 2024

Nos minutos finais, uma cena lamentável. O goleiro Pedro Rocha agrediu o zagueiro Alisson Cassiano com um murro nas costas e foi punido com o cartão vermelho. O atacante Renato, da Ponte Preta, assumiu o gol.

Aos 53', no "apagar das luzes", Romarinho aproveitou a ausência do goleiro e tentou a finalização, mas foi parado pelo atacante Renato. No rebote, Tití Ortíz mandou para o fundo das redes, fazendo o terceiro gol do Leão na partida.

Com o resultado, o Sport chegou aos 28 pontos e assumiu a quarta colocação da Série B. A Ponte Preta, em 12º lugar, somou mais um jogo sem vencer como visitante na Segundona.

TITÍ ORTIZ COMPLETOU! NOITE DOS GRINGOS! pic.twitter.com/dxzdngPPs8 — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 27, 2024

Ficha técnica

Escalações:

Sport (3)

Caíque França; Palácios (Fabinho), Luciano Castan, Alisson Cassiano e Dalbert; Fabricio Domínguez, Felipe e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Romarinho), Lenny Lobato (Tití Ortíz) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico interino: César Lucena

Ponte Preta (1)

Pedro Rocha; João Gabriel, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Dudu Vieira (Renato), Castro e Elvis; Everton Brito (Iago Dias), Matheus Régis (Dodô) e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista



Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Mauricio Coelho Silva Penna (ambos do RS)

Gols: Fabricio Dominguez (aos 24’ do 1ºT e aos 38’ do 2ºT) e Tití Ortíz (aos 53' do 2ºT) (SPT); Jeh (aos 47’ do 1ºT) (PON).

Cartões amarelos: Alisson Cassiano (SPT), Lucas Lima (SPT)

Cartões vermelhos: Pedro Rocha (PON)

Público: 14.037

Renda: R$ 231.940,00

DEU LEÃOOOO!!! VITÓRIA RUBRO-NEGRA NA RAÇAAAA!!!!



Com dois gols de Fabricio Domínguez e um de Tití Ortiz, o Sport vence a Ponte Preta por 3x1, na Arena de Pernambuco, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro! #SPTxPON #LeãoNoBrasileirão pic.twitter.com/YybseG5hyH — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 27, 2024

