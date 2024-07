A- A+

Futebol Série B: sob olhares de Guto Ferreira e torcida, Sport encara a Ponte Preta Com novo técnico, Sport busca vitória para retomar vaga no G4 da Série V

Em junho, o Sport, então no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, acertou um reajuste contratual com o técnico Mariano Soso. Gesto que ratificou a confiança no trabalho do argentino. Um mês depois, fora da zona de acesso à Série A e com desempenho em queda, todo o planejamento mudou.

O treinador foi demitido e Guto Ferreira foi o escolhido para substituí-lo. Com um julho que termina agitado, mas com a esperança de meses mais, o Leão encara a Ponte Preta, neste sábado (27), na Arena de Pernambuco. Os rubro-negros estão na nona colocação, com 25 pontos.

Essa não será a primeira vez que Guto chega com a missão de conquistar o acesso à Série A com o Sport. Em 2019, o treinador alcançou o feito, sendo vice-campeão da Série B. Cenário que ele espera repetir. O profissional deve acompanhar das cabines o confronto do fim de semana, que terá César Lucena à beira do gramado.

Reencontro

Pela primeira vez, após 17 anos, o Sport vai reencontrar o técnico Nelsinho Baptista. Comandante da campanha do título da Copa do Brasil de 2008 pelo Leão, o profissional treina a Ponte.

No geral, Nelsinho já enfrentou o Sport em 14 oportunidades. Foram três empates, seis vitórias para os clubes comandados pelo treinador e cinco para o Leão.

O encontro mais recente tinha ocorrido em 2007, quando os pernambucanos enfrentaram o Corinthians, pelo Brasileirão. O Sport venceu por 2x1. No ano seguinte, curiosamente, Nelsinho, já pelo Leão, venceu o alvinegro paulista na final da Copa do Brasil.

Além da passagem de 2008, Nelsinho também comandou o Sport dez anos depois, em 2018, mas sem o mesmo sucesso, com apenas 16 partidas. Após a segunda saída do clube, o técnico foi para o Japão, trabalhar no Kashiwa, antes de regressar ao Brasil para trabalhar na Ponte Preta.

Reforços

O Sport pode ganhar até cinco novidades para a partida contra a Ponte. A começar pelo zagueiro Luciano Castán e o atacante Gustavo Coutinho, ambos voltando de suspensão.

"A Ponte vem crescendo no campeonato, ganhando os últimos jogos. Esperamos uma partida difícil, competitiva, mas temos de nos impor em casa, voltando a vencer", afirmou Castán.

Além disso, o lateral-esquerdo Felipinho e o atacante Romarinho, recuperados de lesão, passaram pelo processo de transição física e podem ficar à disposição. Outra novidade foi o retorno do lateral-esquerdo Igor Cariús, que cumpriu suspensão de 360 dias do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após envolvimento em esquema de manipulação de resultados. O atleta assinou vínculo com o clube até o fim de 2025 e já está regularizado.

O Sport nunca perdeu para a Ponte Preta como mandante. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com oito triunfos do Leão e quatro empates. Pela Série B, são cinco jogos, com três vitórias pernambucanas e dois resultados de igualdade.

Ficha técnica

Sport

Caique França; Chico, Luciano Castan, Alisson Cassiano, Roberto Rosales (Felipinho); Fabricio Domínguez, Felipe, Chrystian Barletta, Christian Ortiz (Romarinho), Lucas Lima; Zé Roberto. Técnico interino: César Lucena

Ponte Preta

Pedro Rocha; João Gabriel, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Emerson, Castro, Ramon e Élvis; Matheus Régis e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS). Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Mauricio Coelho Silva Penna

Transmissão: SporTV e Premiere

