Futebol Palacios é o novo reforço do Sport Jogador é o terceiro reforço anunciado pelo Sport na janela de transferências vigente, após clube fechar com o lateral-direito Di Plácido e o atacante Lenny Lobato

O Sport oficializou nesta quinta (25) a contratação do lateral-direito Palácios, de 31 anos, que estava no Cruzeiro. O atleta realizou exames médicos no CT José de Andrade Médicis e assina com o Leão por empréstimo até o final do ano.

Palácios vem para ser uma opção tanto para a lateral como para a zaga. Além do Cruzeiro, o atleta defendeu o Elche, da Espanha, e o Club Brugge, da Bélgica. Na Colômbia, o defensor jogou pelo Atlético Nacional e Deportivo Cali.

Além de Palácios, o Sport oficializou as vindas do lateral Di Plácido e do atacante Lenny Lobato.

