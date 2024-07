A- A+

Futebol Sport anuncia demissão do técnico Mariano Soso Profissional comandou o Leão em 41 jogos na temporada, com 22 vitórias, 10 empate nove derrotas

O Sport anunciou nesta quinta (25) a demissão do técnico Mariano Soso. O profissional comandou o clube em 41 jogos na temporada, com 22 vitórias, 10 empates e nove derrotas.



O argentino deixa o Leão tendo no currículo a conquista do Campeonato Pernambucano, mas com um desempenho em queda na Série B do Campeonato Brasileiro, com a equipe ocupando o sétimo lugar da tabela, com 25 pontos.

Soso também acumula eliminações na Copa do Nordeste (na semifinal, para o Fortaleza) e na Copa do Brasil (na terceira fase, diante do Atlético-MG). Com a saída do treinador, o Sport deve ter o auxiliar César Lucena para o confronto de sábado (27), perante a Ponte Preta, pela Série B.

O Sport Club do Recife anuncia a saída do técnico Mariano Soso. Nesta quinta-feira (25), o Clube definiu pelo término do contrato do treinador argentino e sua comissão técnica.



O Sport agradece ao agora ex-técnico pelo empenho e serviços prestados nesse período, em que o Clube… pic.twitter.com/hbL7fdoBNL — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 25, 2024

Veja também

Os 9 principais títulos da Seleção Brasileira Masculina