Vantagem: Sport nunca perdeu para a Ponte Preta como mandante

Não é de hoje que o Sport tem a força do mando de campo como seu principal aliado nas competições em disputa. Com a torcida presente, mesmo realizando os jogos na Arena de Pernambuco nesta temporada, o Leão perdeu apenas duas partidas em casa nesta Série B.

Dos sete confrontos disputados em São Lourenço da Mata pelo Brasileiro, o Leão venceu quatro, empatou um e perdeu apenas dois, contra Avaí e Novorizontino.

Para o confronto contra a Ponte Preta, o clube pernambucano terá um tabu ao seu favor: o Leão nunca perdeu para a Macaca como mandante.

Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com oito triunfos do Leão e quatro empates entre as equipes. Pela Série B, são cinco jogos, com três vitórias do Sport e dois empates.

Mais vantagens para o Leão

Além da invencibilidade dentro de casa, o Sport terá uma vantagem bônus para o confronto contra a Ponte Preta: o adversário ainda não venceu como visitante na Série B.

Dos nove jogos disputados fora de casa, a Macaca empatou quatro e foi derrotada em cinco. No próximo sábado, o Sport recebe a Ponte Preta na Arena de Pernambuco, às 18h.

Confira o histórico de partidas da Ponte Preta fora de casa:



Goiás 3x0 Ponte Preta (derrota)

Operário 1x1 Ponte Preta (empate)

Chapecoense 0x0 Ponte Preta (empate)

Ituano 2x0 Ponte Preta (derrota)

América-MG 2x0 Ponte Preta (derrota)

Botafogo-SP 2x0 Ponte Preta (derrota)

Guarani 1x1 Ponte Preta (empate)

Brusque 0x0 Ponte Preta (empate)

Paysandu 1x0 Ponte Preta (derrota)

Sport na Série B

Com 25 pontos, o Sport ocupa a sétima colocação na tabela da Série B, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 15 jogos.

Vale salientar que a equipe pernambucana tem dois jogos a menos. Os confrontos contra CRB e Operário foram adiados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

