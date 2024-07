A- A+

Sport César Lucena aponta "falhas no último passe" como decisivas para empate do Sport contra a Chape Auxiliar técnico também reconheceu o bom primeiro tempo do Leão, mas falou em queda de rendimento na segunda parte

O gol levado no último minuto pelo Sport contra a Chapecoense, no empate em 1 a 1, foi um verdadeiro balde de água fria para o torcedor rubro-negro.

E para César Lucena, auxiliar técnico do Leão que comandou a equipe contra os catarinenses, as falhas no último passe foram decisivas para o revés Rubro-negro.

"Na hora de transitar para o ataque acabamos errando aquele passe-chave, de colocar o atleta na cara do gol. Acabamos falhando e precisamos correr para trás. Nós erramos muito nas nossas transições, na tomada de decisão e acabamos tomando um gol que tirou a nossa vitória", lamentou.

Outro fator crucial, apontado por Lucena, para o resultado do jogo foi a queda de rendimento da equipe do primeiro tempo para a segunda etapa.

"O primeiro tempo nosso foi muito bom, acho que fizemos um jogo inteligente. Sabíamos que a Chapecoense iria vir para cima, jogando em casa. O jogo que nós treinamos durante a semana aconteceu. Nós temos o professor Mariano com a ideia de jogo que é manter a posse de bola, jogar com inteligência, ocupando os espaços. Fizemos isso no primeiro tempo, tivemos oportunidades até de fazer mais gols", analisou.

"Segundo tempo, o jogo mudou, a Chapecoense se soltou um pouco mais, conseguiu controlar um pouco mais o jogo, apesar de que nós tivemos muitas chances também de transição, acabamos falhando ali no último passe e a Chapecoense cresceu. No final do jogo, conseguiram uma bola em profundidade e acabamos tomando um gol no último minuto", completou.

O jogo também marcou a estreia de Lenny Lobato com a camisa do Sport. O desempenho do argentino de 23 anos, que veio do Velez Sarsfield, da Argentina, foi elogiado por Lucena, que também ressaltou a importância da chegada do lateral Di Plácido, que ainda não jogou, mas deve reforçar o Leão nos próximos jogos.

"Ele [Lenny] fez um grande primeiro tempo, foi um jogador importante para nossas transições. Ele também fez um bom jogo, acabou cansando um pouco ali no segundo tempo - teve que sair", elogiou.

"São jogadores importantes [Lenny e Di Plácido] que vão nos ajudar muito no nosso grande objetivo, que é o acesso. O Sport foi atrás e conseguiu contratar esses grandes jogadores", finalizou.

Sem tempo para lamentar, o próximo compromisso do Leão será já no próximo sábado (27). Jogando em casa, na Arena Pernambuco, o Sport recebe a Ponte Preta, às 21h, buscando a reabilitação na competição após dois empates seguidos.

