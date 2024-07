Sport: Homero Lacerda visita Folha de Pernambuco para falar sobre livro "Coração de Leão"

Homero Lacerda, ex-presidente do Sport, visitou a Folha de Pernambuco, nesta terça-feira (23). Ele estava acompanhado dos jornalistas Beto Lago e Claudemir Gomes.

O empresário foi recebido pelo Diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; a editora-chefe do jornal, Leusa Santos; e o editor de cotidiano e esportes, Geison Macedo.

Durante a visita, Homero Lacerda fez o convite para o lançamento do seu livro "Coração de Leão", que acontece nesta quinta-feira (25), a partir das 18h, na sede social da Ilha do Retiro, e vai abordar sua passagem pelo Rubro-Negro.

Beto Lago e Claudemir Gomes são os autores da obra, que conta com projeto gráfico de Humberto Araújo.

De forma narrativa, "Coração de Leão" vai passar por toda a trajetória de Homero Lacerda no Sport.

Dos primeiros jogos enquanto torcedor, o momento como atleta de remo e nos períodos de dirigente e presidente do executivo a partir da década de 1980.

Brasileiro de 1987

Foi durante o mandato de Homero Lacerda que o Sport conquistou seu primeiro título nacional: o polêmico Campeonato Brasileiro de 1987.

O livro traz um destaque para a vitória e o ex-presidente conta como montou a equipe, além das diversas brigas em tribunais e nos programas de televisão do Sudeste.

Homero destacou que sua postura combativa, que sempre causou uma identificação forte com o torcedor rubro-negro, surgiu a partir dos problemas do futebol brasileiro.

"Os problemas que me levaram a isso. Eu queria enfrentar esses problemas. Eram tantos absurdos e tanta arbitrariedade. O pessoal do Sul faziam o que queriam, mandavam e desmandavam a partir do clube dos 13. Contribuímos para restabelecer a moral do futebol brasileiro", ressaltou o ex-dirigente.