Para voltar ao G4: Sport visita a Chapecoense pela Série B

A- A+

Mesmo com dois jogos a menos do que os clubes que estão no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport pode se dar ao luxo de retornar ao grupo seleto que briga pelo acesso à Série A. Para isso, o primeiro passo é vencer a Chapecoense, nesta terça (23), na Arena Condá, pela 17ª rodada.





Bom visitante



O Sport é o segundo melhor aproveitamento fora de casa da Série B. Em sete jogos como visitante, o Leão tem três vitórias, dois empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 52,3%. Foram seis gols marcados e sete sofridos. No quesito, o Leão só fica atrás do Novorizontino.



Outro dado que pode animar os rubro-negros é quanto ao desempenho da Chapecoense como mandante. A equipe é a segunda pior no quesito, com apenas uma vitória em sete jogos disputados em Santa Catarina.



No mais, a Chape empatou quatro vezes e perdeu duas, com um aproveitamento de 33,3%. O único triunfo na Série B como mandante até o momento foi contra o Ituano, por 2x1, em 20 de abril. Os catarinenses só não estão piores do que o Guarani, com 22,2% dos pontos possíveis obtidos em casa.



Escalação



Recuperado de uma lesão na coxa direita, o lateral-esquerdo Dalbert pode voltar ao time. Assim como o atacante Romarinho, outro que se recuperou de uma lesão no tornozelo. Lenny Lobato, reforço que já foi regularizado, fica também à disposição do técnico Mariano Soso.



Por falar em Soso, o treinador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não ficará à beira do gramado. O zagueiro Luciano Castán e o centroavante Gustavo Coutinho também estão suspensos e não encaram a Chape.



“Estamos tendo um desempenho bom fora de casa, coisa que não tivemos em outros anos. Nosso objetivo maior é voltar a colocar o Sport na Série A. Ele não merece estar na segunda e estamos sofrendo com isso. Minha ambição hoje é essa”, afirmou o zagueiro Chico, que completou recentemente 100 partidas com a camisa rubro-negra.



Quem secar?



Como foi dito acima, o regresso ao G4 começa por vencer a Chapecoense. Mas não termina por aí. O Sport, em oitavo, com 24 pontos, tem de secar alguns adversários que estão acima na tabela.



Operário-PR (sexto, com 25) encara o Novorizontino (quarto, com 26), no Germano Kruger. O melhor resultado para os pernambucanos é um empate. Já o América-MG (terceiro, com 27) visita o Ituano (19º, com 11), no Novelli Júnior. O melhor seria um triunfo dos paulistas.



Por fim, em Mirassol (quinto, com 25), o time da casa enfrenta o Avaí (nono, com 23). O Sport se beneficia com uma derrota dos paulistas ou empate.



Ficha técnica

Chapecoense



Matheus Cavichioli; JP Galvão, Eduardo Doma, Habraão e Mancha; Foguinho, Tárik e Marlone; Daniel Cruz, Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Umberto Louzer



Sport



Caíque França; Rosales, Alisson Cassiano, Chico e Riquelme; Fabricio Domínguez, Felipe, Tití Ortíz, Lucas Lima e Chrystian Barletta. Zé Roberto. Técnico: Mariano Soso



Local: Arena Condá (Chapecó/SC)

Horário: 19h

Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Transmissão: SporTV, Premiere FC

Veja também

Famosos Transmissão na Venezuela traça linha diagonal de 'VAR' para impedimento e viraliza na web; vídeo