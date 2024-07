A- A+

Futebol Zé Roberto celebra fase como vice-líder de participações a gol no Sport Somando passes e bolas na rede, o atleta já ajudou em 12 oportunidades para o Leão marcar na temporada

Com seis bolas na rede e seis assistências na temporada, o atacante Zé Roberto é o vice-líder em participações a gol do Sport. Fase que tem ajudado o Leão, principalmente, a se manter na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

“Meu papel é sempre ajudar o Sport, independente se é fazendo gols ou dando assistências. Meu comprometimento é com o clube. Estou sempre me doando ao máximo. O mais importante são as nossas vitórias. É para isso que eu batalho em todos os jogos”, afirmou Zé Roberto.

No quesito, o atacante fica atrás apenas de Gustavo Coutinho, com 17 participações (14 gols e três assistências). Zé Roberto já balançou as redes duas vezes na Série B, contra Guarani e Botafogo-SP.

Na próxima rodada, o Sport encara a Chapecoense, terça (23), na Arena Condá, pela Série B. O Leão está na sexta posição, com 24 pontos, mas tem dois jogos a menos na tabela.

“A Série B está bastante disputada. Vários times brigando pelo G4. Saímos agora, mas teremos muitos confrontos diretos e temos dois jogos a menos. O nosso maior objetivo é estar ali perto para depois entrar de vez no G4 e não sair mais”, pontuou.

Veja também

Família Neymar apresenta Helena, possível nova integrante da família