FUTEBOL FEMININO Sport: de olho na final, Leoas visitam o Bahia nesta sexta (19) Com desvantagem no placar, Sport precisa da vitória para continuar na busca do título

Após garantir o acesso à elite do Campeonato Brasileiro feminino, o Sport agora foca em conquistar o título da Série A2. Nesta sexta-feira (19), as Leoas enfrentam o Bahia às 21h, no estádio Pituaçu, em Salvador.

Na Arena de Pernambuco, no último sábado (13), o Sport foi derrotado pela equipe baiana por um placar de 2x1. O Bahia abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Ellen.

No segundo tempo, Géssica deixou tudo igual para a equipe rubro-negra. No entanto, no apagar das luzes, Ângela marcou de pênalti e colocou o Tricolor baiano na frente para o jogo da volta.

Para garantir a classificação direta, a equipe pernambucana precisa vencer por dois gols de diferença. Caso o Sport ganhe por um gol, a decisão será levada para os pênaltis.

Vale lembrar que as duas equipes já conquistaram o acesso para a Série A1 em 2025.

